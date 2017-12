Naţionala de rugby va juca două meciuri la Cluj şi unul la Buzau în Rugby Europe International Championship

Competitia va debuta pe 10 februarie 2018, campioana en-titre fiind Romania, care a invins in meciul pentru trofeu, Georgia, 8-7.

Stejarii vor disputa cinci partide in turul Rugby Europe International Championship, trei pe teren propriu si doua in deplasare. Astfel, Romania va disputa doua meciuri la Cluj, pe Stadionul Cluj Arena si unul la Buzau, pe Stadionul Municipal. Ultimul meci disputat la Cluj a fost in 2016, in Cupa Europena a Natiunilor, cu Portugalia, 39-14, iar la Buzau, Romania a jucat in 2010, partida din recalificarile pentru Cupa Mondiala din Noua Zeelanda 2011, victoria de atunci in fata Tunisiei, 56-13, trimitandu-i pe Stejari in ultima faza a play-off-ului in care au intalnit in dubla mansa, Uruguay.

"Anul 2018 este un an extrem de important pentru rugbyul romanesc pentru ca va decide calificarea directa la Cupa Mondiala din 2019, competitie de la care Romania nu a lipsit niciodata. Este de datoria noastra sa mentinem aceasta traditie, sa onoram astfel efortul depus de generatiile anterioare. Vom reveni la Cluj, un oras in care echipa nationala s-a simtit foarte bine si speram sa avem alaturi de noi cat mai multi iubitori ai rugbyului. Ne bucuram ca vom beneficia acolo de conditii optime pentru ca nu trebuie sa uitam ca vom juca meciurile in luna februarie, cand vor fi temperaturi negative, iar gazonul de pe Cluj Arena beneficiaza de un sistem performant de degivrare. Vom incheia campania de calificare la Cupa Mondiala cu meciul cu Belgia, pe care il vom disputa la Buzau, locul unde in 2010 ne apropiam de calificarea la Cupa Mondiala din 2011, din Noua Zeelanda, dupa victoria in fata Tunisiei. Un alt motiv pentru care ne-am gandit sa jucam acest meci acolo este acela ca dorim sa facem mai mult lobby pentru acest sport, sa atragem lume noua la stadion", a declarat Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby.

Sezonul 2016-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru nationala de rugby a Romaniei care va juca pentru calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, meciurile avand in acest sens o miza dubla intrucat vor conta pentru ierarhia competitiei, asigurand in acelasi timp, in functie de locul ocupat, si biletul spre Japonia.

Meciurile Romaniei in Rugby Europe Championship 2017:



10 februarie, Cluj

Romania - Germania

18 februarie, Madrid

Spania - Romania

3 martie, Cluj

Romania - Rusia

10 martie, Buzau

Romania - Belgia

18 martie, Tbilisi

Georgia - Romania

Ora de incepere a partidelor va fi stabilita si anuntata ulterior.

Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala din Japonia din 2019 in urma rezultatelor pe care le vor obtine in sezonul 2016-2018, cumulat, astfel:

– daca ocupa primul loc in Cupa Europeana a Natiunilor 2016/2018;

– daca se claseaza pe locul 2 in Cupa Europeana a Natiunilor, 2016/2018 dupa Georgia, calificata deja direct de la Cupa Mondiala din Anglia;

– daca se claseaza dupa echipa calificata direct si se impune in barajul cu ocupanta locului 3 in Pacific Tri-Nations, Samoa