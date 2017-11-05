Mircea Lucescu vine în România cu jucători de la Milan, Roma şi Dortmund. Lotul Turciei pentru partida de la Cluj

Selecţionerul reprezentativei Turciei, Mircea Lucescu, a anunţat lotul pe care va miza la meciul de pregătire cu România, din 9 noiembrie, ora 20:15, stadion „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.
La fel ca naţionala noastră, şi Turcia va mai disputa un meci amical în noiembrie, pe 13, în Antalya, contra Albaniei.
Jucătorii convocaţi de Mircea Lucescu:
Portari: Harun Tekin (Bursaspor, 1selecţii / 0 goluri), Okan Kocuk (İstanbulspor, 0/0), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir FK, 32/0)
Fundaşi: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf, 8/0), Ozan Tufan (Fenerbahçe, 37/4), Caglar Söyüncü (SC Freiburg, 9/0), Erol Erdal Alkan (FC Dordrecht, 0/0), Ömer Toprak (Borussia Dortmund, 27/2), Serdar Aziz (Galatasaray, 12/1), Uğur Demirok (Trabzonspor, 2/0), Atila Turan (Kayserispor, 0/0), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe, 27/0)
Mijlocaşi: Cengiz Ünder (AS Roma, 5/2), Deniz Türüç (Kayserispor, 1/0), Emre Mor (RC Celta de Vigo, 15/1), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş, 30/1), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor, 2/0), Selçuk İnan (Galatasaray, 60/8), Okay Yokuşlu (Trabzonspor, 7/0), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor, 0/0), Yunus Mallı (VfL Wolfsburg, 13/0), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan, 29/8), Kenan Karaman (Hannover 96, 0/0), Tolga Ciğerci (Galatasaray, 3/0)
Atacanţi: Cenk Tosun (Beşiktaş, 23/8), Enes Ünal (Levante, 6/0)