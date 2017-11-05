adevarul.ro Sport

Mircea Lucescu vine în România cu jucători de la Milan, Roma şi Dortmund. Lotul Turciei pentru partida de la Cluj

Mircea Lucescu vine în România cu jucători de la Milan, Roma şi Dortmund. Lotul Turciei pentru partida de la Cluj

Mircea Lucescu

Selecţionerul reprezentativei Turciei, Mircea Lucescu, a anunţat lotul pe care va miza la meciul de pregătire cu România, din 9 noiembrie, ora 20:15, stadion „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Ştiri pe aceeaşi temă

La fel ca naţionala noastră, şi Turcia va mai disputa un meci amical în noiembrie, pe 13, în Antalya, contra Albaniei.

Jucătorii convocaţi de Mircea Lucescu:

Portari: Harun Tekin (Bursaspor, 1selecţii / 0 goluri), Okan Kocuk (İstanbulspor, 0/0), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir FK, 32/0)

Fundaşi: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf, 8/0), Ozan Tufan (Fenerbahçe, 37/4), Caglar Söyüncü (SC Freiburg, 9/0), Erol Erdal Alkan (FC Dordrecht, 0/0), Ömer Toprak (Borussia Dortmund, 27/2), Serdar Aziz (Galatasaray, 12/1), Uğur Demirok (Trabzonspor, 2/0), Atila Turan (Kayserispor, 0/0), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe, 27/0)

Mijlocaşi: Cengiz Ünder (AS Roma, 5/2), Deniz Türüç (Kayserispor, 1/0), Emre Mor (RC Celta de Vigo, 15/1), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş, 30/1), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor, 2/0), Selçuk İnan (Galatasaray, 60/8), Okay Yokuşlu (Trabzonspor, 7/0), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor, 0/0), Yunus Mallı (VfL Wolfsburg, 13/0), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan, 29/8), Kenan Karaman (Hannover 96, 0/0), Tolga Ciğerci (Galatasaray, 3/0)

Atacanţi: Cenk Tosun (Beşiktaş, 23/8), Enes Ünal (Levante, 6/0) 

citeste totul despre:
libertatea.ro
El are cele mai mari testicule din lume. Atenție, imagini șocante!
libertatea.ro
O tânără de 23 de ani, găsită moartă. Ce a fost anunțat la 112 și care...
gsp.ro
EXCLUSIV Cristi Dulca: "Pe Ghencea mă făceau țigan, deși jucam pentru ...
gsp.ro
"Prințul" Cristea revine în fotbalul din România » Face praf ultimele ...
clickpoftabuna.ro
Cea mai pufoasă pâine albă preparată în casă, rețeta pe care trebuie s...
okmagazine.ro
Nou cuplu la Hollywood! El are 74, ea doar 22 de ani! Toată lumea vorb...