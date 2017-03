Mihai Stoica, desfiinţat de Gigi Becali: „Profită de faptul că ţin foarte mult la el şi la Reghecampf şi nu-i pot da afară? Asta nu ţine la infinit!“

Finanţatorul grupării roş-albastre, Gigi Becali, a declarat, sâmbătă, după remiza din meciul cu ASA Târgu-Mureş, scor 1-1, că nu ia în calcul schimbarea antrenorului Laurenţiu Reghecampf înaintea începerii play-off-ului Ligii I.

"Preparatorul fizic este diferenţa dintre cele două mandate ale lui Reghecampf la Steaua. Despre Şumudică se spune că nu face antrenamente, dar echipa lui zbârnâie. Şumudică nu va veni niciodată la Steaua. Nu iau în calcul schimbarea antrenorului înainte de play-off", a spus Becali.

"Dacă nu baţi pe ASA, care e ultima clasată, o echipă atât de slabă, înseamnă că ai o problemă. Sunt fără cuvinte. Nu ştiu ce să spun, nu ştiu ce se întâmplă! De aproape un an nu se are grijă de echipa asta aşa cum ar trebui să fie. Şi e doar vina mea, că nu am luat măsuri. Dacă un jucător se îmbată în cantonament sau înainte de vreun meci şi în loc să-l dai afară, tu îl reprimeşti... Ce să fac? Am greşit, eu sunt vinovat. Dacă Meme Stoica s-a îmbătat de ce nu recunoaşte? Spune, bă, adevărul! Ce tot face mişto, că i s-a făcut rău de la brânză şi că nu ştiu ce? Profită de faptul că ţin foarte mult la el şi la Reghe şi nu-i pot da afară? Asta nu ţine la infinit! Cum adică nu s-a întâmplat nimic? N-a putut să se trezească să meargă la meci, de ce nu recunoaşte S-au întâmplat mai multe acte de indisciplină, iar eu nu am luat măsuri. Sunt mai multe lucruri la care am trecut cu vederea de-a lungul timpului, iar eu sunt vinovat. Să mă dau singur afară? Uite, dacă nu iau locul 1 sau 2, mă dau afară!", a tunat Gigi Becali, la Digi Sport.

Directorul sportiv Mihai Stoica, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că motivul pentru care a lipsit de la meciul de la Zurich din Liga Europa a fost o indigestie cauzată de brânza fondue, un produs tradiţional elveţian, şi nu pentru că ar fi consumat alcool. “S-a discutat despre un episod care a căpătat nişte dimensiuni... Nu credeam că un episod care practic nu a existat poate fi tratat aşa. M-am simţit rău şi nu am fost la un meci, este foarte adevărat. Şi se scrie cu totul altceva, nişte minciuni înfiorătoare. Suntem prezentaţi ca şi cum ar trebui să ne trecem în cărţile de identitate numele Bachus. Ne ştiţi foarte bine, cum poţi să susţii ce spune Piţurcă de vreme ce mergem la meciuri, stăm pe banca de rezerve. Este o mare prostie. Sunt nişte calomnii. Probabil că cei care au ales calea asta vor răspunde. La prânzul oficial, în ziua meciului, am fost cu domnul Păunescu şi Vali Argăseală la invitaţia clubului organizator. Am fost trataţi cum nu am fost niciodată. Când am ajuns la stadion, ni s-a explicat că avem ocazia să gustăm din tradiţionalele sortimente de brânză, caşcaval elveţian. Erau nişte izvoare de brânză topită, foarte interesant. Ne-au întrebat dacă vrem să se repete operaţiunea, să se umple farfuriile cu brânză topită. Nu prea avem chef de a doua tranşă de brânză topită, dar văzând gazdele am mai luat şi noi. După care ni s-au luat tacâmurile şi am crezut că urmează un alt fel. Nu a urmat. A urmat o prăjitură, care nu era cu brânză topită. Am venit foarte supăraţi şi într-adevăr eu am suferit o indigestie şi nu am mers la meci. Eu chiar nu beau. Se pot spune multe despre mine. Asta a fost să fie. Mai departe cu sticle de vodcă? Am înnebunit cu toţii? Poate în miniatură, din alea din bar. Nu suntem noi, noi suntem cu altele, cu fotbalul”, a povestit Stoica.