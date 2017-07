Marii favoriţi de la Wimbledon joacă pe Eurosport în ziua a doua de concurs

Juan Martin Del Potro îl înfruntă începând cu ora 13:30 pe Eurosport 2 şi Eurosport 2 HD pe Thanasi Kokkinakis. Semifinalist aici în 2013, Del Potro a trecut prin doi ani plini de accidentări mai apoi, revenind în circuit treptat începând cu anul trecut. Argentinianul joacă pentru prima dată cu tânărul Kokkinakis.

Australianul este talentat şi vine la rândul său după o pauză îndelungată în circuit, ratând complet sezonul trecut şi jumătate din acesta. La ora 15:00 atenţia se mută pe meciul liderei mondiale feminine,Angelique Kerber. Aceasta joacă împotriva Irinei Falconi. Clasată a 247-a în clasamentul WTA, americanca a trecut de trei meciuri grele în calificări pentru a ajunge pe tabloul principal. Finalistă anul trecut la Wimbledon, Kerber are misiunea de a-şi egala performanţa pentru a nu pierde puncte în clasament, locul 1 ocupat de ea putând fi pus în mare pericol de urmăritoarele Simona Halep şi Karolina Pliskova. Kerber şi Falconi au mai jucat un singur meci împreună, câşitgat în 2013 de germancă în două seturi.

A doua parte a zilei programează meciurile a doi dintre marii favoriţi la ridicarea trofeului. Mai întâi, Novak Djokovic intră în arenă împreună cu Martin Klizan. Va fi a patra confruntare dintre cei doi, sârbul câştigându-le pe toate cele din trecut, ultima la Acapulco în acest an. Djokovic vine la Wimbledon după turneul câştigat, tot pe iarbă, la Eastbourne, fapt ce îi va da un plus de încredere după pasa proastă în care s-a aflat în acest an. Sesiunea de meciuri de pe terenul central va fi încheiată de Roger Federer şi Alexandr Dolgopolov.

Elveţianul de şapte ori campion la Wimbledon va deveni jucătorul cu cele mai multe victorii pe iarba londoneză în cazul unei victorii astăzi, întrecându-l pe Jimmy Connors, cu care se află momentan la egalitate, ambii având 84 de reuşite. Dolgopolov nu este tocmai un adversar facil, în ciuda faptului că succesul ce l-a propulsat la un moment dat pe locul 13 mondial pare să fie dintr-o perioadă apusă. De trei ori au mai jucat cei doi împreună, de fiecare dată Federer învingând.

Eurosport 1 transmite alte meciuri de la Wimbledon după încheierea etapei din Turul Franţei, în jurul orei 18:15. Dominic Thiem este în acţiune împotriva lui Vasek Pospisil într-un meci echilibrat între doi jucători talentaţi. Partida Soranei Cîrstea cu Kiki Bertens va putea fi văzută decalat în jurul orei 22:00.

Eurosport Player oferă imagini în direct de pe majoritatea terenurilor de joc de la Wimbledon, fanii putându-şi vedea favoriţii de pe orice tip de dispozitiv, oriunde.

Meciuri precum Cîrstea v Bertens, Niculescu v Rybarikova, Alexandrova v Muguruza, Radwanska v Jankovic, Ka. Pliskova v Rodina sau Puig v Bacsinszky pot fi văzute în turneul feminin, în timp ce la masculin partidele interesante ale zilei mai cuprind, printre altele, duelurile Gasquet v Ferrer, M. Zverev v Tomic, Haase v Tiafoe, Dimitrov v Schwartzman sau Fritz v Isner.