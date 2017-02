Liga I: Concordia Chiajna - Dinamo 2-1, Ioan Andone e în corzi. „Suntem de cascadorii râsului“

Pentru Dinamo a marcat Nemec, în minutul 51, iar pentru Concordia au înscris Raul Costin '31 şi Cristescu '80.

1-0: Raul Costin a înscris la doar patru minute după ce a intrat pe teren, cu un şut de la opt metri.

1-1: Nemec a marcat cu un şut plasat din pasa lui Oliva.

2-1: Cristescu a marcat din interiorul careului mic, după ce Penedo a respins în faţă la o lovitură liberă al lui Bărboianu.

În urma acestui meci, Dinamo rămâne pe locul şase, dar poate cădea pe şapte, în urma Astrei, care are un meci mai puţin.

„Ar fi un dezastru să nu intrăm în play-off. E normal ca suporterii să fie supăraţi. Şansele sunt foarte mici pentru play-off“, a spus Adrian Mutu duă meci.

Ioan Andone: „Suntem cascadorii râsului. Au avut două lovituri libere, şi am primit două goluri. Cred că numai o minune ne mai poate duce în play-off. Am făcut gafe şi cu Viitorul, şi acum. Eu am obiectiv locurile unu-doi, daca nu îl îndeplinesc ne despărţim“

Concordia Chiajna: Bălgrădean - Bărboianu, Dobrosavlevici, Melinte, D. Popescu (Feussi '59) - Răsdan, Bejan (Costin '27) - Serediuc, Herea, V. Munteanu (Grădinaru '89) - M. Cristescu. Antrenor: Dan Alexa

Dinamo: Penedo Cano - Ceccarelli (Oliva '46), Nedelcearu, Dielna - Romera Navarro, Busuladzic, Mahlangu (Bumba '78), St. Filip - Hanca, Nemec (Bawab '74), Palic. Antrenor: Ioan Andone