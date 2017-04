Legendarul Matthias Sammer prefaţează derby-ul dintre Bayern şi Dortmund: „Marile succese vin ca urmare a ...“

Aveţi senzaţia ca Bayern traversează o perioadă de mai mare stabilitate şi mai liniştită sub conducerea lui Ancelotti, după cei trei ani ai lui Pep Guardiola? Ancelotti gestionează clubul mai bine?

Am avut şansa să-l aducem pe Pep, jucătorilor să le fie prezentate noi idei de joc, exact ce le trebuia. Pep a fost extrem de important la acel moment, el a inspirat şi a ajutat echipa să progreseze, chiar şi pe jucătorii cei mai experimentaţi, a dat un nou impuls şi a „injectat” creativitate – asta i-a adus mult respect din partea jucătorilor. Sigur că după un timp au început discuţiile (unii spunând) „Jocul ăsta e interesant… dar şi epuizant!” „El cere atât de mult, la fiecare antrenament”, „Dacă cineva nu e complet concentrat asupra antrenamentului, el înebuneşte imediat.”

A fost intens, asta e clar, dar a fost educativ. A fost minunat şi a fost necesar. Nici nu pot să spun când ar fi fost timpul potrivit pentru o schimbare. Fără niciun dubiu, decizia strategică de a trece de la Pep la Carlo Ancelotti a fost logică, corectă şi importantă. Totuşi, să nu uităm că Ancelotti s-a întâmplat să fie liber la momentul respectiv. Tu poţi să-ţi creezi în minte un tablou frumos, dar ce faci dacă nu ţi-l poţi permite? De aceea, a fost clar că intensitatea care a adus atâtea beneficii echipei va fi bine completată de experienţa lui Ancelotti şi de ocazia unui timp de respiro. Dificultăţile de adaptare de la începutul sezonului erau de aşteptat, dar ele nu i se datorează lui Pep şi nici lui Ancelotti. Asta e situaţia. Amândoi sunt nişte genii ale fotbalului.

Dortmund ar trebui să-şi reproşeze că nu a fost capabilă să profite de dificultăţile perioadei de tranziţie a lui Bayern, în acest sezon? Ar fi trebuit să fie mai aproape în clasament?

Nu, deloc. După părerea mea e complet greşit. Dortmund a trecut printr-o tranziţie mult mai dificilă. Pentru mine, trecând peste pierderea calităţilor sportive ale unor jucători ca Hummels, Mkhitaryan şi Gündogan, cel mai important lucru pentru o echipă, dincolo de abilitatea de joc în teren, este să existe o axă de conducere, ca structură, ca mentalitate, cu personalitate. Asta a pierdut Dortmund prin plecarea celor trei.

Dacă analizăm situaţia, putem spune că Gündogan a fost des accidentat, Hummels şi Mkhitaryan au fost pe val. Mult mai importantă a fost aura lor, personalitatea lor, abilitatea lor de a conduce echipa. Dortmund a pierdut mult mai mult decât calitatea sportivă a celor trei. Să compensezi toate astea, să fii în sferturile de finală ale Champions League împotriva lui Monaco, să ai asigurată prezenţa în Champions League şi în sezonul viitor sunt reuşite senzaţionale ale şefilor clubului şi ale antrenorului Thomas Tuchel. Cred că ei nu au primit aprecierile cuvenite pentru toate astea. E păcat şi nu pot să înţeleg aşa ceva. Eu am un uriaş respect pentru reuşita Ior în acest sezon.

Acest meci nu este chiar atât de important pentru situaţia din clasament. Cât de important este însă din punct de vedere simbolic, mai ales pentru Dortmund, ca o ocazie de a arăta că sunt capabili să provoace cu adevărat pe Bayern şi să le creeze probleme în sezonul următor?

Sunt cu totul de acord. Nu are rost să pretindem că e un meci important pentru clasament. Nimeni nu ne-ar crede. Cred însă că acest meci are multe de spus, mult mai mult decât cele trei puncte. Bayern e în control, vor fi relaxaţi, dacă nu vor fi provocaţi, ceea ce nu cred. Bineînţeles, vor dori să-şi păstreze ritmul gândindu-se la meciul care urmează împotriva lui Real Madrid şi la programul lor aglomerat şi dificil din aprilie. Dortmund nu cred că va fi un oponent extrem, în sens uzual.

Totuşi, Dortmund, dincolo de rezultat, ar putea să ne arate parcurgerea încă a unei etape în procesul lor de maturizare – asta dacă nu preferă să se concentreze deja asupra meciului lor din Champions League. Nu cred în acest scenariu, pentru că un rezultat slab în meciul de sâmbătă va avea un efect negativ asupra procesului lor de maturizare. Cu alte cuvinte, pentru dezvoltarea personalităţii Borussiei, va fi un meci foarte important.

Dortmund a arătat, în unele meciuri, că deja au progresat mult, de exemplu contra lui Real Madrid. Poate că ar fi trebuit să câştige meciurile tur-retur din grupele Champions League. După aceea, se duc şi pierd la Darmstadt, jucând oribil. Asta vine din relativa lipsă de experienţă? Nu au doar jucători tineri pe teren.

Nu. Asta mă interesează atât de mult. Când se schimbă structura, pentru că au plecat cei trei jucători de top, despre care vorbeam, se formează o nouă ierarhie. Rezultatul natural este chiar această variaţie a performanţelor. Cei care doresc să conducă şi cei mai degrabă individualişti se bazează pe fundaţia stabilă a structurii existente, dar această fundaţie stabilă s-a dizolvat în vară. Acum, ea este încet reclădită. Ştiu că marile succese vin ca urmare a călităţii din teren în conjuncţie cu o structură ierarhică funcţională de personalităţi. Dortmund se îndreaptă către aşa ceva.

Bayern este deja acolo. Nu au victoria garantată în Champions League. Orice se poate întâmpla. Dar la ei situaţia e clară. Ei au această structură, ei îşi cunosc liderii: Manuel Neuer, Thomas Müller, Philipp Lahm. Cu Vidal, ei au un jucător complet iraţional, dar unul care se înhamă la greu. Xabi Alonso nu e german, dar prezenţa lui pe teren este impunătoare. Thiago evoluează continu. Au tot ce le trebuie, din punct de vedere a calităţii sportive şi a structurii echipei sunt la cel mai înalt nivel posibil. Eu sunt mai interesat de procesul de dezvoltare, de aceea, o urmăresc mai mult pe Dortmund, acum.