Ilie Năstase se revoltă: „Mă duc la Roland Garros! Le fac cu mâna proştilor din stânga mea. Le fac de necaz“

Ilie s-a arătat entuziasmat de meciul Simonei Halep din sferturile de finală ale turneului parizian şi a vorbit despre acesta la sport.ro:

"Meciurile astea se câştigă o dată sau de două ori într-o viaţă. Asta înseamnă încredere. Pliskova e cea mai periculoasă dintre toate care au ramas pe tablou. Ea risca foarte mult, sper sa nu-i intre tot ce risca. Asta e cu ea! Simona are acum incredere ca poate sa castige de la orice scor. Cred că ia trofeul. Daca va castiga un Grand Slam, o sa-l vrea si pe al doilea, si pe al treilea, si pe al patrulea. Svitolina a pierdut meciul la 4-2 in tie-break, cand a dat 3 mingi in fileu.Dacă Simona ajunge în finală, mă duc. Trebuie să-mi ţină domnu' Tiriac un bilet, ca nu prea ma lasa nebunii astia de la Roland Garros. Sunt suspendat pe viata, dar ei nu stiu ca am 71 de ani. Îmi dă domnu' Ţiriac, are acolo în fata bilet, le fac cu mana prostilor din stanga mea! Le fac necaz!", a spus Năstase în această dimineaţă.