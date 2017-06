Halep e gata de Wimbledon: „Sunt ca pe jar!“. Simona a vorbit despre situaţia ei medicală şi sezonul de iarbă

„A fost un meci dificil. Am condus. Cred că am jucat chiar bine, dar în cel de-al treilea set m-am simţit puţin obosită. E normal. Am jucat multe seturi astăzi. Dar a fost un meci bun, iar în final ea a fost mai puternică. Mi-a plăcut la Eastbourne. A fost foarte bine că am venit aici şi am jucat aceste meciuri. Mă simt puţin obosită, dar am suficient timp pentru a mă recupera“, a spus Halep, potrivit Digi Sport. Ea va debuta, luni, la Wimbledon 2017.





Din cauza condiţiilor meteo de la Eastbourne, care au întrerupt mai multe partide, Halep a fost nevoită să joacă, joi, două partide de câte trei seturi: mai întâi, cu Pironkova şi apoi cu Wozniacki.





În ciuda acestui program solicitant, românca stă bine din punct de vedere fizic.





„Simt că am avut un început bun pe iarbă. Am fost sută la sută cu toate, emoţii, sentimente şi joc. Eu mă simt pregătită, dar vom vedea. Voi merge la Wimbledon. Mi-am programat deja antrenamentul, deci sunt ca pe jar“, a adăugat Halep.