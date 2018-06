Halep confiscă locul 1: Simona poate realiza o performanţă senzaţională pentru al cincilea sezon consecutiv

Pentru Simona Halep, pofta vine mâncând! Constănţeanca de 26 de ani tocmai a câştigat primul Grand Slam din carieră şi, dacă e să ne luăm după precedentele performanţe ale Simonei realizate în premieră, ar trebui să urmeze multe alte turnee majore câştigate de acum înainte!

Cea mai solidă dovadă în acest sens e ce s-a întâmplat cu Halep şi locul 1 WTA. Până să ajungă pentru prima dată pe această poziţie, Simona a clacat sub presiune de mai multe ori, ratând mai multe şanse. Într-un final însă, a depăşit bariera psihologică şi a devenit lider mondial la 9 octombrie 2017. De atunci, noua campioană de la French Open s-a dat jos de pe primul loc o singură dată, între 29 ianuarie şi 26 februarie.

De astăzi, Halep va bifa a 32-a săptămână pe locul 1 WTA şi o analiză a restului sezonului ne arată o certitudine, dar şi un scenariu fericit şi foarte plauzibil.

Va fi locul 1 până după Wimbledon

În primul rând, e clar că, orice s-ar întâmpla, Simona îşi va prelungi şederea pe primul loc până după Wimbledon (2-15 iulie). Ceea ce înseamnă că românca va atinge 36 de săptămâni adunate pe prima poziţie şi astfel o va depăşi pe Angelique Kerber, care are 34 de săptămâni în fruntea clasamentului. Misiunea Simonei în următoarele săptămâni e uşurată de rezultatele înregistrate în 2017.

Dacă Halep a fost sub o presiune fantastică pe durata sezonului de zgură, având cele mai multe puncte de apărat din tot circuitul feminin, 3.010, acum, pe durata sezonului de iarbă, ea are de apărat doar 530 de puncte. Prin comparaţie, principalele ei urmăritoare, Wozniacki şi Muguruza vor fi de acum sub o mare presiune. Asta deoarece daneza are de apărat 725 de puncte pe iarbă, iar Muguruza, în calitate de deţinătoarea trofeului la Wimbledon, a acumulat, anul trecut, 2.186 de puncte.

Eşecul de la US Open, un avantaj

Vestea şi mai bună e că sunt şanse mari să o vedem pe Halep în postura de ocupanta locului 1 până la finalul anului 2018. Dacă trece cu bine de Wimbledon, constănţeanca poate aborda restul sezonului fără teama de a pierde poziţia de lider mondial. Halep a obţinut multe puncte la Cincinnati şi la Beijing, unde a jucat finala. În schimb, la US Open a fost eliminată din primul tur de Maria Şarapova, ceea ce poate fi în avantajul ei în acest sezon. Dacă ajunge până în fazele finale la US Open 2018, e clar că Simona nu va mai putea fi detronată de pe locul 1 până la finalul anului.

A 5-a calificare la Turneul Campioanelor

Rezultatele excelente ale Simonei din acest sezon o menţin pe primul loc şi într-un alt clasament, cel care contează în stabilirea celor opt jucătoare care vor merge la Turneul Campioanelor. În acest moment, românca ocupă detaşat fotoliul de lider şi, aproape sigur, va ajunge la Turneul Campioanelor pentru a 5-a oară la rând.

4 ani neîntrerupt are Simona Halep în Top 10 mondial, fiind singura jucătoare aflată în activitate cu un astfel de record.

Cum va arăta Top 10 WTA, începând de astăzi

1. Simona Halep 7.970

2. Caroline Wozniacki 6.745

3. Garbine Muguruza 6.550

4. Sloane Stephens 5.463

5. Elina Svitolina 5.205

6. Caroline Garcia 4.970

7. Karolina Pliskova 4.685

8. Petra Kvitova 4.610

9. Venus Williams 3.971

10. Madison Keys 3.536





Jucătoarele cu cele mai multe săptămâni pe locul 1 WTA



1. Steffi Graf 377

2. Martina Navratilova 332

3. Serena Williams 319

4. Chris Evert 260

5. Martina Hingis 209

6. Monica Seles 178

7. Justin Henin 117

8. Lindsay Davenport 98

9. Caroline Wozniacki 71

10. Victoria Azarenka 51

------

13. Simona Halep 32





Câte puncte are de apărat Halep până la finalul sezonului



Turneu Faza atinsă Puncte acumulate

Eastbourne Sferturi 100

Wimbledon Sferturi 430

Washington Sferturi 60

Toronto Semifinale 350

Cincinnati Finala 585

US Open Turul I 10

Wuhan Turul II 1

Beijing Finala 650

Singapore Grupe 500