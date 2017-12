Halep, cea mai frumoasă comparaţie: „E aproape la fel ca Steffi Graf!“. Simona, lăudată pentru calitatea ei numărul 1

Simona Halep e ocupanta locului 1 WTA într-o perioadă în care jucătoarele de tenis sunt tot mai mari şi mai puternice.





Serena Williams (1,75m), Jelena Ostapenko (1,77m) şi Karoline Pliskova (1,86m) sunt doar câteva exemple în acest sens.





Managerul lui Halep, Virginia Ruzici, campioană la Roland Garros în 1978, a explicat pentru Canal 33 cum a reuşit Simona să treacă peste faptul că n-are fizicul impunător al rivalelor ei.





Ce a spus?





*Simona e obligată să fie în curentul actual. Ea nu încearcă să-şi dezvolte musculatura, dar e obligată să-şi tonifice organismul. Deci ea are un organism foarte tonic.





*În plus, are calităţile fizice din naştere, are calităţi extraordinare de viteză, de deplasare. Aş spune aproape cu cele ale lui Steffi Graf sau Arantxa Sanchez, Kim Clijsters. Probabil sunt cele mai rapide jucătoare din toate timpurile.





*Ele dansează efectiv pe teren şi acelaşi lucru l-am văzut şi la Simona încă de când era mică.