Gigi Becali e diabolic: cum vrea să blocheze ascensiunea Stelei lui Lăcătuş

Concret, Gigi Becali va întări echipa a doua a clubului, care va avea ca ţel să împiedice promovarea clubului coordonat de Marius Lăcătuş şi Ştefan Iovan.

“Marius Lăcătuş spune că până în 2003 e palmaresul lor, din 2003 nu mai e. Păi cum aţi făcut l-aţi îngropat şi l-aţi dezgropat acum? Cum s-a întâmplat. Voi aţi predat echipa asociaţiei lui Păunescu, cum să mai aveţi voi palmares, dacă l-aţi predat? Eu mă distrez când îi văd. O să ajungă până în Liga a III-a să zicem, deşi dacă îi bagă în Liga a IV-a nu promovează, că e Rapidul. Când ajung în Liga a III-a eu îi ţin cinci ani în Liga a III-a. Ca să mă distrez cu ei. Dacă ajung în Liga a III-a, acolo vor rămâne. O să îi ţin, o să vedeţi, ca să mă distrez cu ei. E greu să ajungi în Liga I, dar nu au cum pentru că nu le permite Legea Sportului. Şi acum se face ligă şi la B. Nu vor intra nici în a II-a. Să vedem cine aduce bani ca să comande ei. Pe mine mă ajută CSA, că nu mai plătesc atâtea amenzi. Nu mai am treabă, de cine am vrut să scap, am scăpat, de Peluza Sud. Ăia de la Nord tot vin, încet-încet. Noi avem două milioane de vizitări pe site şi tot CSA-ul are 24.000, tot clubul lor. Ce mă interesează pe mine de ei?”, a declarat Becali în cadrul unei conferinâe de presă.