Gigi Becali, declaraţia începutului de an: Câţi bani şi-a propus să câştige din fotbal până în 2028. Suma pare ireală

Echipa a plecat la prânz spre Antalya, acolo unde va efectua primul cantonament între 8-18 ianuarie. Apoi, între 21 ianuarie şi 1 februarie, echipa va avea un stagiu în Spania, la Costa del Sol.

Ca de obicei, patronul Gigi Becali a vorbit despre planurile roş-albaştrilor. „Îi aştept pe Raul Rusescu şi pe Cristi Tănase să dea un răspuns în două, trei zile. Dacă vin, bine, dacă nu, nu ştiu. Trebuie să avem soluţii. În rest, nu ne interesează altceva“, a explicat latifundiarul. În stilul său caracteristic, el a anunţat şi o decizie luată în această perioadă.

„I-am crescut salariul lui Dennis Man. Avea 3.500 de euro pe lună şi acum are 12.500, cum are şi Florinel Coman. I-am zis că nu-i corect să fie diferenţa asta. Man are 19 ani acum, peste trei ani, când va fi matur, va fi foarte scump. El e mai bun ca Philippe Coutinho (n.r. – mijlocaşul brazilian de 25 de ani transferat de Barcelona) şi ăsta s-a vândut pe 160 de milioane de euro. Peste trei ani, Man va avea 22 de ani, deci va fi mai tânăr decât Philippe Coutinho, şi va costa foarte mult“, a declarat Becali la Pro X.