Gică Hagi, victima unui incident revoltător la meciul FCSB - Viitorul. Ce a păţit fostul mare internaţional român

"Steaua a fost mult mai bună, am suferit. Le-am spus jucătorilor că trebuie să învăţăm din aceste meciuri. S-a văzut că Steaua are experienţă mai mare. Am fost nevoit să schimb puţin şi sistemul, că Nedelcu s-a accidentat. Am avut mult noroc, Steaua merita victoria, dar aşa e fotbalul. Se joacă totul în continuare, vom încerca să dăm maximum în continuare. Aceste meciuri ne fac să fim mai bun.Tot meciul n-am primit niciun fault în jumătatea adversă, nu putem să comentăm despre arbitraj.

Cineva din tribună m-a lovit cu o monedă în cap. Nu puteam să mă tăvălesc pe jos. S-au dus respectul, educaţia în ţara asta", a declarat Hagi la Dolce Sport., după terminarea meciului.