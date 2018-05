Franţa a anunţat lotul pentru Cupa Mondială, nume grele lipsesc. Unul dintre jucătorii selecţionaţi a început să plângă

Aflat pe lista anunţată de Deschamps, Benjamin Pavard (22 de ani) s-a declarat extrem de emoţionat de faptul că va participa pentru prima dată la Cupa Mondială. “Eram cu familia mea, cu agentul meu şi toţi apropiaţii în momentul în care am primit vestea. Ne-am bucurat enorm. Când participi la Cupa Mondială la vârsta mea este extraordinar, nu există nimic mai frumos. Indiferent dacă voi fi rezervă sau titular, voi da mereu totul, chiar şi la antrenamente. Înurmă cu un an eram un necunoscut. Va fi prima mea Cupă Mondială, este ceva extraordinary. Nu vă voi minţi, am plâns”, a spus Pavard pentru RMC.

Lotul Franţei pentru CM este următorul: portari - Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille); fundaşi - Lucas Hernandez (Atlético Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Marseille), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid); mijlocaşi - N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Steven Nzonzi (FC Sévilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Munchen); atacanţi -Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Marseille).

Didier Deschamps a anunţat şi o listă de rezervă pe care se află 11 fotbalişti.

Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Munchen), Benoit Costil (Bordeaux), Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), Lucas Digne (Barcelona), Alexandre Lacazette (Arsenal), Anthony Martial (Man. United), Adrien Rabiot (PSG), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Moussa Sissoko (Tottenham), Kurt Zouma (Stoke City).