FOTO Imagini unice: Simona Halep, în vestiarul de la Roland Garros alături de trofeul mult visat

"Trofeul este foarte greu, a fost multă muncă, momente grele, dar s-a uitat totul acum", a spus Halep.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Viriginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

La finalul jocului, Simona s-a fotografiat cu susţinătorii ei, Ion Ţiriac, Nadia Comăneci, dar şi în vestiar, alături de Darren Cahill.

