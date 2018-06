FOTO Ce a făcut Simona Halep cu o zi înaintea marii finale pentru a scăpa de emoţii

Simona Halep a încercat ieri să îşi ocupe cât mai mult timpul. După un antrenament lejer, ea a mers în tribunele arenei centrale pentru a urmări jocul dintre Rafael NAdal şi Juan Martin del Potro.

A stat în loja lui Ion Ţiriac şi a vorbit cu acesta despre jocul lui Nadal, dar şi despre finala de astăzi.

„Numărul unu mondial urmăreşte numărul unu mondial“, s-a scris pe contul de Twitter al Roland-Garros.

Rafael Nadal s-a impus în meciul cu Del Potro şi va juca împotriva lui Dominic Thiem în finala masculină de duminică.

A World No.1 watching a World No.1...@simona_halep takes her seat for the @RafaelNadal @delpotrojuan match.#RG18 pic.twitter.com/q4cNYTvgE3