FOTO Cristiano Ronaldo şi-a adus iubita la gala FIFA. Portughezul a primit premiul The Best, Ranieri a fost desemnat cel mai bun antrenor

În vârstă de 31 de ani, Ronaldo a câştigat anul trecut Liga Campionilor şi Supercupa Europei cu Real Madrid şi Campionatul European cu naţionala Portugaliei.

Ceilalţi doi nominalizaţi au fost Lionel Messi (FC Barcelona) şi Antoine Griezmann, de la Atletico Madrid. Dintre aceştia, doar Griezmann s-a prezentat la gala de la Zurich.

Premiul a fost prezentat de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, iar Cristiano Ronaldo şi-a sărutat iubita, pe Georgina Rodriguez, în momentul anunţului. Georgina este din Spania şi în trecut a lucrat pentru un magazin Gucci, fiind remarcată de Ronaldo la un eveniment Dolce Gabanna.

"Nu e prima oară când câştig un trofeu, dar este la fel de extraordinar. Sunt extrem de bucuros, mulţumesc coechipierilor de la Real, de la echipa Portugaliei. A fost un an extraordinar, trofeul răsplăteşte munca depusă. Am reuşit să câştig tot ce mi-am propus şi a fost un an magnific. Îmi pare rău că nu sunt prezenţi cei de la Barcelona aici, că nu au putut veni. Vă mulţumesc pentru tot", a spus Ronaldo în cadrul galei FIFA.

La alte categorii s-au mai impus:

Cea mai bună jucătoare - Carli Loyd

Cel mai frumos gol - Mohd Faiz Subri

Cel mai bun antrenor: Claudio Ranieri

Cel mai bun antrenor feminin: Silvia Neid

Premiul Fair Play: Atletico Nacional, echipă care a cedat trofeul Cupei Libertadores celor de la Chapecoense.

La ceremonie au participat nume grele ale fotbalului mondial: Maradona, brazilianul Ronaldo, Batistuta, Van Basten, Puyol, Desially şi mulţi alţii.

Ronaldo, alături de iubita sa, Georgina Rodriguez, şi de băiatul său.