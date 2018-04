Fotbalul e un joc practicat de 22 de bărbaţi care aleargă după minge, iar la final câştigă... Real Madrid

“Fotbalul e un joc simplu. 22 de bărbaţi aleargă după o minge, iar la final câştigă Germania”, spunea englezul Gary Lineker, necăjit pentru semifinala pierdută în faţa “panzerelor” în 1990. După 28 de ani, se impune o mică rectificare: 22 de bărbaţi aleargă, într-adevăr, dar la final învingătorul se cheamă Real Madrid.

Spaniolii sunt pe punctul de a juca a treia finală consecutivă de Liga Campionilor, după ce au câştigat cu 2-1 pe terenul lui Bayern Munchen, la capătul unei partide cinice, pe care nu au controlat-o nicio secundă. Conduşi cu 1-0 după golul lui Kimmich (minutul 28), care l-a păcălit pe Navas, aflat într-o zi proastă, madrilenii au întors rezultatul cu şutul bine ţintit al lui Marcelo (44) şi reuşita superbă a lui Asensio (57), introdus inspirat la pauză de Zidane în locul apaticului Isco.

Nu că i-ar consola cu ceva, dar bavarezii au fost cei care au dominat la capitolul statistic. Din păcate pentru ei, fotbalul nu e matematică, iar cifrele pot fi relevante până la un punct. Astfel, la capitolul şuturi spre poartă a fost 17-7 pentru Bayern , 5-4 la şuturi pe poartă. Aşadar, germanii au tras mult şi slab, pe când madrilenii au fructificat în gol jumătate din şuturile lor cadrate. Per total, madrilenii au avut mingea în doar 39% din timp, faţă de 61% pentru germani. Bayern a pasat mai mult (631 - 416) şi mai precis (87% faţă de 84% la acurateţea paselor), dar nici asta nu le-a folosit prea mult.

Ronaldo, fără şut pe poartă

Nici măcar Cristiano Ronaldo nu a transpirat în acest meci. El a dat doar două şuturi, ambele pe lângă, şi este prima partidă din mai 2017 în care nu trimite măcar o minge pe spaţiul porţii adverse. E tototdată prima dispută fără gol după 12 jocuri la rând în care a punctat măcar o dată "A trebuit să suferim, dar în final am reuşit să obţinem un rezultat important. Nu poţi juca în Liga Campionilor fără să suferi. Toţi trebuie să sufere şi să joace fără minge", a sintetizat Zidane acest meci. Dezamăgit, Jupp Heynckes mai speră totuşi la o răsturnare de situaţie: "Am fost în avantaj, dar a fost un moment de cotitură la primul lor gol, care a fost un cadou. Şi al doilea a fost la fel. Rar se întâmplă să avem atâtea ocazii de gol şi să nu marcăm, însă nu am ştiut cum să profităm de oportunităţi.. Bayern va face tot ce se poate pentru a corecta rezultatul primei manşe. Madridul are un mare avantaj după această victorie, dar noi am pierdut nemeritat. Meciul de miercuri a arătat că Madridul este vulnerabil, aşa că putem fi optimişti", a declarat antrenorul de 72 de ani.

Săptămâna viitoare au loc cele două partide retur: marţi e Real Madrid – Bayern Munchen (2-1 în tur), miercuri se joacă AS Roma – Liverpool (2-5 în tur).

Echipele

Bayern Munchen: Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng (Sule ’34), Rafinha – Martinez (Tolisso ’75) – Robben (Alcantara ‘8), Müller, James, Ribéry - Lewandowski. Antrenor: Jupp Heynckes

Real Madrid: Navas – Carvajal (Benzema ’67), Sergio Ramos, Varane, Marcelo – Casemiro (Kovacic ’83), Kroos, Modric - Lucas, Ronaldo, Isco (Asensio ’46). Antrenor: Zinedine Zidane



150 de succese “blanco” în Liga Campionilor

@ Pentru Real Madrid, a fost a şasea victorie consecutivă contra lui Bayern. Doar contra lui Ajax (2010-2012) a mai reuşit o asemenea serie.

@ Ultimele trei meciuri în care Bayern a deschis scorul şi a luat bătaie au fost împotriva lui Real Madrid.

@ A fost a 150-a victorie pentru Real Madrid în Liga Campionilor, prima echipă care reuşeşte să atingă această cifră.

@ Dacă se califică în finală şi o şi câştigă, Real Madrid devine prima echipă care reuşeşte să adune trei trofee consecutive după Bayern Munchen (1974 – 1976).

@ Ultimele trei goluri marcate de Asensio în Liga Campionilor au fost reuşite din postura de rezervă.

@ Marcelo a dat trei goluri în ultimele cinci meciuri din Liga Campionilor. Pănă la aceste jocuri, reuşise tot trei goluri, dar în 53 de partide.