Federaţia Română de Rugby, dezamăgită şi surprinsă de decizia de menţinere a depunctării echipei naţionale

La apel, s-a menţinut decizia iniţială, în ciuda probelor depuse la dosar de FR de Rugby.

Iată ce spun cei de la Federaţia Română de Rugby în urma deciziei de ieri de la comisia de apel.

„Federatia Romana de Rugby are drept misiune apararea intereselor sportului cu balonul oval. Situatia creata in jurul folosirii jucatorului Sione Faka’osilea, subiect al unei analize dedicate, initiate de World Rugby si in privinta careia au decis doua comitete independente, unul de Litigii si unul de Apel, nu are precedent in rugby prin insasi actiunile initiate de federatia noastra. Aceste actiuni, considerate de experti juridici drept circumstante atenuante, au determinat institutia noastra sa faca apel la decizia Comitetului de Litigii, decizie care impunea depunctarea pentru fiecare meci in care jucatorul neeligibil a fost folosit.

Apararea noastra s-a bazat, ca si in cazul primei evaluari, pe buna credinta a federatiei noastre si pe demersurile procedurale urmarite cu strictete in vederea eligibilizarii – consulatarea federatiei din tara de origine in privinta eligibilitatii jucatorului, obtinerea unei declaratii pe proprie raspundere de la acesta cum ca nu a evoluat pentru reprezentative nationale, totul cu respectarea criteriului de rezidenta.

In plus fata de corespondenta cu federatia din Tonga, in care se precizeaza clar ca jucatorul este eligibil, Federatia Romana de Rugby a prezentat in aceasta etapa si scrisoarea primita recent din partea Comitetului Olimpic din Tonga, care precizeaza ca raspunsul federatiei lor, care a generat utilizarea unui jucator neeligibil, s-a datorat unei erori umane regretabile.

Federatia Romana de Rugby a luat act cu surprindere de Decizia pronuntata in 5 iunie 2018 de Comisia de Apel desemnata de World Rugby, prin care, in majoritate de voturi, Romaniei i-a fost mentinuta sanctiunea depunctarii cu 5 puncte pentru toate meciurile din preliminarii in care l-a folosit pe jucatorul Sione Faka’osilea. Conform deciziei, in opinie separata, un judecator ar fi optat pentru suspendarea pe jumatate a sanctiunii depunctarii, ceea ce ar fi dus la calificarea selectionatei Romaniei la barajul de participare pentru Cupa Mondiala.

In fata Comisiei de Apel, Federatia Romana a fost reprezentata de societatea de avocatura “Tuca Zbarcea & Asociatii”, avocat pledant Dan Cristea, si de societatea Freshfields Bruckhaus Deringer, avocat pledant Rhodri Thomas.

Acestia au aratat ca, spre deosebire de situatiile nationalelor Spaniei si Belgiei, care au folosit multipli jucatori pentru care nu detineau nici macar declaratii de eligibilitate asumate de acestia, Romania a indeplinit toti pasii posibili pentru a verifica situatia jucatorului Sione Faka’osilea:

A primit o declaratie pe proprie raspundere din partea jucatorului prin care acesta confirma ca nu a jucat vreun meci pentru nationala Tonga.

A primit o declaratie in acelasi sens din partea Federatiei de Rugby din Tonga, prin care se confirma ca jucatorul “e eligibil pentru Romania asa cum s-a solicitat”.

Suplimentar, desi o astfel de cerinta nu este prevazuta in vreun regulament sportiv, a consultat toate bazele de date publice pe care le-a putut identifica ca avand liste de meciuri internationale. Aceste baze de date nu indicau existenta vreunui meci a lui Sione Faka’osilea in competitia Gold Cup pentru nationala statului Tonga. In acest sens, Romania a mai depus un extras de pe site-ul World Rugby privind aceasta competitie, precum si primele pagini ale unei investigari Google care dovedeau, contrar celor sustinute de World Rugby, inexistenta oricarei informatii relevante „la o simpla cautare” pe acest motor.

Abia la momentul finalizarii turneului de calificare, la data primirii unei reclamatii din partea Federatiei Ruse de Rugby, World Rugby a prezentat existenta unei baze de date interne, in care jucatorul Sione Faka’osilea aparea ca participand la un turneu de rugby in 7 pentru Tonga in octombrie 2013. World Rugby nu a dorit sa faca aceasta baza de date publica, ea neputand fi consultata de catre federatia noastra la momentul recrutarii jucatorului din Tonga.

Avand in vedere imprejurarile aratate mai sus, Federatia Romana de Rugby considera ca a intreprins cu buna-credinta toate demersurile posibile in procedura de declarare drept eligibil a jucatorului Sione Faka’osilea.

Folosirea unui jucator neeligibil intr-un meci oficial atrage automat sanctiunea amenzii, conform Regulii 8.5.1 din Manualul World Rugby. Pentru a atrage sanctiunea depunctarii, circumstante agravante trebuie sa fie identificate in comportamentul federatiei.

Federatia Romana de Rugby a aratat in fata Comisiei de Apel ca intreaga sa conduita dovedeste existenta unor circumstante atenuante evidente, fiind manifest disproportionat a se dispune o sanctiune identica cu cea aplicata unor federatii care au folosit mai multi jucatori pentru care nu au intreprins niciun fel de verificari ale eligibilitatii (cazul Belgiei si Spaniei, precum si al precedentelor citate de World Rugby –Tahiti Rugby Union, 21.03.2018, Japan Rugby Football Union and Marsh, 29.06.2008). La fel, Federatia Romana de Rugby a aratat ca exista o serie de precedente in care federatii nationale care au intreprins un sistem de verificari mult mai redus decat cel propriu au beneficiat de aplicarea de circumstante atenuante - Lithuanian Rugby Federation and Mantvydas Tveraga, 8.12.2017, Niue Rugby Union, 25.07.2014, British Virgin Islands, 13.02.2014).

Mai mult, in fata Comisiei de Apel, Federatia Romana de Rugby a depus o adresa semnata la 28 mai 2018 de catre Presedintele Comitetului Olimpic din Tonga, Lord Tupou, prin care acesta isi asuma existenta unei “erori umane” din partea Federatiei din Tonga. Acest act dovedeste pe cont propriu absenta oricarei culpe a Federatiei Romane de Rugby in verificarea eligibilitatii jucatorului in cauza.

Dezlegarea data de Comisia de Apel nu a luat in considerare aceasta intreaga probatiune. In consecinta, Federatia Romana de Rugby isi exprima surprinderea si dezamagirea fata de rationamentul majoritar, care a facut posibila aplicarea unei masuri atat de drastice, cata vreme este demonstrat ca folosirea jucatorului Sione Faka’Osilea a fost rezultatul unor declaratii cu caracter eronat asumate de jucator si Federatia din Tonga, in ciuda tuturor confirmărilor solicitate de forul roman.

„Nu reusesc sa gasesc cuvintele potrivite pentru a exprima toate emotiile care insotesc aceasta decizie, emotii ale tuturor celor care au pus suflet in acest sport in general, dar mai ales in aceasta perioada. Rugbyul romanesc nu trebuie sa se lase doborat. Pierdem acum o buna parte din ceea ce am reusit sa construim cu munca multa, pe teren si in afara lui. Pierdem pentru ca sunt ignorate toate demersurile pe care le-am intreprins oficial, in conformitate cu regulamentele in vigoare. Nu suntem privati doar de participarea la Cupa Mondiala, participare pe care Stejarii o meritau, ne pierdem increderea ca se face o diferenta intre cei care respecta regulile si cei carora nu le pasa de ele, intre cei corecti, de buna credinta si cei care incearca sa gaseasca scuze si portite, ne pierdem increderea ca impartasim aceleasi valori fundamentale, noi, toti cei implicati in acest sport. Stiu ca vom gasi resorturile necesare pentru a ne ridica dupa aceasta lovitura, aceste resorturi sunt fix oamenii care nu ne-au parasit niciodata, fosti si actuali jucatori si antrenori, parteneri, suporteri, jurnalisti, cei care stiu ca rugbyul inseamna mai mult decat decizii arbitrare. Avem nevoie de voi toti pentru a demonstra ca nu ne poate invinge nimeni si nimic, atata timp cat suntem o echipa.” (Alin Petrache, presedintele FRR)