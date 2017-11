FCSB, ultima calificată în sferturile Cupei României. Echipa lui Dică a învins în optimi ACS Poli Timişoara, scor 3-0

Golurile au fost marcate de Gnohere '34 (penalti), Golofca '55 şi Daniel Benzar '90+2.

Gnohere a transformat un penalti acordat de Ovidiu Haţegan pentru un fault al lui Bocşan asupra sa.

Golofca a înscris cu un şut din afara careului, profitând de o eroare a lui Soljici, care a trimis mingea cu capul către propria poartă.

Benzar a stabilit scorul final din şapte metri, după o pasă de la Man.

În minutul 81, de la ACS Poli Timişoara a fost eliminat Andrei Artean.

Astra Giurgiu a învins Chindia Târgovişte, scor 2-0 după prelungiri, şi s-a calificat în sferturile Cupei României

Joi au acces în sferturi şi Hermannstadt şi Astra Giurgiu.

Marţi s-au calificat CSM Poli Iaşi, CS Universitatea Craiova şi FC Botoşani, iar miercuri Gaz Metan Mediaş şi Dinamo.

"Ştiam că o să avem un meci greu, că ei o să aibă ambiţie pentru că i-am bătut în campionat cu 7-0. Mă bucur că băieţii au înţeles mesajele mele, au avut o atitudine bună şi am câştigat. Am folosit foarte mulţi copii, dar mă bucur că ei au arătat în seara asta că merită să fie la această echipă. Dar până la urmă pentru mine important este campionatul. Dar ne dorim să câştigăm şi Cupa. Sper ca acesta să fie un restart al echipei, să reuşim să legăm victorii până la sfârşitul acestui an. Este păcat ca în două săptămâni să dăm cu piciorul la ce am realizat în cinci luni. Sper ca acest meci să fie un început bun pentru noi", a spus Dică la Pro X.