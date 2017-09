FCSB remontează un start de meci prost, câştigă meciul cu Lugano şi domină grupa de Europa League. Becali: „Am jucat ţurca“

FCSB s-a impus cu 2-1 în deplasarea cu Lugano din etapa a doua a grupelor Europa League. Ultima clasată din Elveţia a deschis scorul în primul sfert de oră pe un fond de joc prost al vicecampioanei României. A marcat Bottani, în minutul 14,cu un şut sub transversală.

În partea a doua, Dică l-a introdus pe Dennis Man în locul lui Ovidiu Popescu şi acesta a pasat decisiv pentru golul lui Budescu (şut la vinclu din unghi) şi a contribuit şi la reuşita lui Morais, care a reluat în plasă centrarea lui Morais.

1-0: Bottani a deschis scorul de la aproximativ 12 metri, profitând de o greşeală de defensivei FCSB.

1-1: Budescu a egalat cu un şut la vinclu, din interiorul careului, după o pasă de la Man.

1-2: Junior Morais a înscris de la marginea careului mic, după o centrare a lui Benzar.

Lugano: Da Costa - Mihajlovic, Sulmoni, Golemic, Daprelà - Sabbatini, Ledesma, Mariani (Culina '75) - Crnigoj (Bnou-Marzouk '75), Gerndt, Bottani (Milosavljevic '71). Antrenor: Pierluigi Tami

FCSB: Niţă - Benzar, Planic, Bălaşa, J. Morais - Pintilii, Popescu (Man '46) - Teixeira, Budescu (Filip '81), Tănase - Gnohere (Coman '66). Antrenor: Nicolae Dică.

În celălalt meci al Grupei G, Viktoria Plzen a trecut cu 3-1 de Hapoel Beer Sheva. Asta înseamnă că după două meciuri clasamentul se prezintă astfel:

1. FCSB 6 puncte

2. Viktoria Plzen 3 puncte

3. Hapoel Beer Sheva 3 puncte

4. FC Lugano 0 puncte

"După o primă repriză mai puţin fastă am reuşit să revenim în repriza a doua. Ne bucurăm că am obţinut cele trei puncte. Probabil am fost relaxaţi în prima repriză. După prima repriză nici eu nu mai credeam că mai întoarcem scorul. La pauză ne-am încurajat, am zis că trebuie să jucăm altceva, n-am mai intrat relaxaţi, am făcut presing sus şi am reuşit să marcăm", a spus Budescu.

"Am întâlnit un adversar mai slab ca Dinamo. În prima repriză am jucat ţurca, nu am jucat fotbal. Nu pot să-mi explic ce a fost în prima repriză, o pun pe seama oboselii, ca la Dinamo. Important e că am câştigat puncte, bani, glorie. Man, Teixeira, Budescu...toţi sunt remarcaţi. De Niţă nu zic nimic...când remarci portarul înseamnă că nu dai valoare echipei. Niţă a fost numărul 1, pentru mine nu contează portarul. Cred că e de mers în primăvară din grupa asta. Mă interesează banii pe care îi iau şi coeficientul care ne propulsează în grupele superioare valorice, ca în viitor să fim cap de serie. Când am văzut ce a fost aseară (n.r. - Liga Campionilor) vom ajunge să jucăm cu ei, poftesc la asta", a declarat Becali.