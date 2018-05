Englezii o ridică în slăvi pe Simona Halep. „E Nadal de pe tabloul feminin“

Nu e niciun dubiu cine e jucătărul de bătut pe tabloul masculin la Madrid, Rafa Nadal, însă şi la fete există o favorită certă, scriu englezii de la Metro, şi aceea este Simona Halep.

La începutul săptămânii, Caroline Wozniacki declara că este recunoscătoare pentru că pe tabloul feminin nu există o figură atât de dominatoare pe zgură cum e Nadal la băieţi. „Nu e ca şi cum am avea un Rafa. Când ştii că joci cu Nadal pe zgură e ca şi cum poţi să te apuci de făcut bagajele“, declara daneza înaintea de eliminarea de la Madrid. „Cred că e grozav, pentru că pe zgură oricine poate câştiga. O să încerc să profit de asta“, mai spunea ea.

Între timp, Wozniacki a ieşit de la Madrid, iar Simona va juca în sferturi după trei victorii în minim de seturi. Succesele româncei o contrazic pe Wozniacki, scriu cei de la Metro.

„Este desigur prematur să o comparăm pe Simona, care nu a câştigat încă niciun turneu major, cu Rafa Nadal, care are 16 de Grand Slamuri. Dar maniera în care Simona performează la Madrid ar trebui să îngrijoreze serios pe oricine“, se arată în articol, al cărui titlul este „Simona Halep firmly establishes herself as Nadal-esque figure in Madrid“.

„Simona e mai fresh şi mai încrezătoare ca oricând“, se mai scrie în articol.