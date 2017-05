Discurs dur al lui Răzvan Burleanu în Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal: „Nu trebuie să ne talibanizăm. Noi muncim pe rupte aici!“

"Orice persoană nu poate să nu recunoască schimbările în bine. Muncim pe rupte pentru a recupera decalajul faţă de lumea bună a fotbalului. Nu vom fi niciodată Germania, dar să fim în top 3 în Europa Centrală ar putea fi un obiectiv pentru noi. Vrem să fim un model de succes în Europa de Est. Mesajul ete unul de concetrare asupra misiunii pe care o avem. Îmi voi asuma azi o afirmaţie periculoasă, administrarea fotbalului este pe zi ce trece mai puţin despre fotbal. Astăzi fotbalul este tot mai mult despre promovare şi marketing. Fotbalul trece printr-o perioadă de schimbare. Modul prin care copii noştri interacţionează cu fotbalul este total diferit faţă de perioada când eram tineri. Schimbările se întâmplă cu o rapiditate de neimaginat. În fotbal ajung să lucreze oameni din cât mai multe domenii, proveniţi din instituţii europene. Fotbalul de pe teren a devenit un produs, cu o cotă de piaţă din ce în ce mai mare. Am văzut că se vântură ideea că business-ul a cotropit fotbalul. Banii vin dintr-o piaţă concurenţială. Nu trebuie să ne talibanizăm, că fotbalul este al celor care venim din fotbal. Azi avem un singur club în top 100 la nivel european. Trebuie să fim în permanenţă ancoraţi în realitate, să fim proactivi. Altfel riscăm ca prăpastia dintre est şi vest să se adâncească. Trebuie să ne deschidem cât mai mult către o abordare probusiness. Am orientat federaţia către eficienţă, nu către consum. Avem o organziaţie stabilă şi sănătoasă din punct de vedere financiar. Nu e o formulă magciă prin care am reuşit să salvăm federaţia de la faliment", a spus Burleanu.

La Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal sunt prezenţi 198 de membri afiliaţi din 254.