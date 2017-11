Dinamo rămâne fără patron: Negoiţă a făcut primele declaraţii despre plecarea sa de la club. Ce vinde şi pe ce sumă

Ionuţ Negoiţă a confirmat ceea ce anunţase Ionel Dănciulescu, acum câteva zile, şi anume că patronul îşi pregăteşte plecarea de la Dinamo.





Actualul acţionar majoritar al roş-albilor a detaliat la Digi Sport în ce condiţii va vinde trupa din „Ştefan cel Mare“ şi cam cum arată bilanţul său la cârma bucureştenilor.





Ce a spus?





*Într-adevăr, am înţeles că greşeala mea e că am preluat un club cu datorii foarte mari. După aproape 5 ani petrecuţi la Dinamo, cu bune şi rele, nu consider că sunt înfrânt. Nu am câştigat campionatul, nu am făcut mari minuni, dar Dinamo trăieşte.





*Decizia mea de a mă retrage e ireversibilă. 100% aceasta e decizia mea, chiar dacă în trecut am mai cochetat cu ideea, însă am revenit.





*Preţul e unul modic, doar ca să luăm licenţa am dat câteva milioane. Am decis cu sufletul când am venit, pentru că nu era altă soluţie.





*Mai am să-i dau domnului Badea două milioane şi eu vreau încă două. Vreau să-i ofer posibilitatea celui care vine să poată face performanţa.





*Eu doar în Săftica am investit un milion de euro. Cumperi un club care are Săftica, care are autocar şi zeci de maşini. Probabil, doar partea materială valorează spre patru milioane.





*Din păcate, n-am putut să-mi onorez datoria faţă de domnul Badea (n.r. - datoria de două milioane de euro). Domnul Badea trebuie să-şi recupereze banii. De obicei, îmi onorez datoriile, dar acum n-am putut.





*Dacă i-aş vinde echipa domnului Badea? O să am o discuţie despre asta şi cu dânsul, să vedem ce părere are.