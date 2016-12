Dezvăluire de senzaţie! Cine e fotbalistul român care i-a dat un pumn lui Zlatan Ibrahimovici de nu s-a mai sculat de jos

Ibrahimovic a crescut în durul cartier Rosengard, din Malmo. Dar la 20 de ani, la Amsterdam, a aflat ca in viata sunt bune si regulile. Mai mult, dintr-un razboi pierdut s-a ales cu un prieten! Pe 3 decembrie 2001, Ajax ramasese fara antrenor. Era debandada la antrenament si fiecare se visa “alfa” in haita! Ziarul olandez “Het Parool” a scos la lumina un moment tenebros al zilei: Zlatan a avut o intrare “ucigasa” asupra lui Chivu. Suedezul dorea sa ia in mainile sale conducerea vestiarului, dezamagit de cat lustruise banca de rezerve pe vremea lui Co Adriaanse.

Un pumn l-a doborat la pamant, unde a stat intins pana cand antrenorii interimari Peter Boeve si Leon van Veen, impreuna cu mai multi jucatori, l-au convins pe Cristian Chivu sa-l elibereze pe Zlatan! Dupa două ore de la incident, Ronald Koeman a devenit antrenorul “lancierilor”. A doua zi a declarat: “Chivu este singurul jucator cu personalitate”. Masura a venit imediat: Chivu a devenit capitanul echipei! "L-am bătut pe Ibrahimovic pentru a menţine ordinea! La final, a refuzat să-mi strângă mâna, pentru a lasă totul la trecut. M-a sunat însă după vreo două ore că să-şi ceară scuze şi m-a invitat la masă! Am acceptat şi de atunci a început ceva fantastic între noi ", a dezvăluit Chivu pentru eusunt12.ro