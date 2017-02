Despărţire istorică în cariera lui Rafael Nadal. Omul care i-a marcat întreaga carieră a decis să plece de lângă el

După 11 ani în care nu a făcut nici o modificare în echipă, Rafael Nadal se vede pus în situaţia unui nou început, după ce unchiul său, Toni Nadal, cel cu care a lucrat de la primele antrenamente, a anunţat că la finalul actualului sezon colaborarea lor se va încheia. “De anul viitor nu voi mai fi alături de Rafael în circuit. Voi lucra doar în academia noastră. Vreau să am grijă de formarea tinerelor talente, acea perioadă fiind cea mai importantă în dezvoltarea unui jucător“, a declarat Toni Nadal într-un interviu exclusiv pentru “Il Tennis Italiano”.

“Relaţia cu nepotul meu a fost mereu bună, de-a lungul acestor ani neavând vreo ceartă serioasă. Dar până când el a împlinit 17 ani eu am decis totul ân ceea ce-l priveşte. Apoi, a venit agentul Carlos Costa, tatăl său a devenit mult mai apropiat de el şi fiecare a avut propria lui opinie. Şi adevprul e că eu am început să fiu din ce în ce mai consultat, până am ajuns să nu mai fiu întrebat deloc. Am călătorit cu Rafa mulţi ani, acum vreau să mă dedic antrenamentelor copiilor şiAcademia noastră reperzintă locul ideal pentru asta”, a mai declarat Toni Nadal.

De asemenea, acesta a spus că echipa lui Rafa va fi formată în continuare din Francisco Roig şi Carlos, “asta dacă nu cumva Rada va mai adăuga pe cineva”.