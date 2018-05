Decizie radicală luată de Serena Williams după scandalul cu Ion Ţiriac. Ce a hotărât americanca să facă din cauza românului

Americanca, câştigătoare a 23 de turnee de Grand Slam, se află de câteva zile în Europa, pentru a se antrena pe zgură, dar a decis să nu participe la competiţia din Madrid, patronată de Ion Ţiriac, fără să anunţe motivul retragerii sale. Totul a pornit de la declaraţiile omului de afaceri român: "Serena are 36 de ani şi 90 de kilograme. Parcă îmi doresc altceva pentru tenisul feminin". Aceasta a replicat imediat: "Mereu am spus că oamenii au dreptul o opinie. E clar că tenisul feminin este mai mult decât mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeţi-mă! O să am o discuţie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaraţie sexistă! Poate că este un om ignorant".