De ce n-are Ion Ţiriac deloc încredere în TAS: „În cazul Andreea Răducan la Sydney s-au dus la laborator 50 de mililitri şi s-au întors 100!“

“Habar nu am, mie mi s-a spus că Hagi a câştigat campionatul naţional Liga I şi pentru asta cred că este un exemplu. Este un exemplu că se poate. Gândiţi-vă dacă aveam, nu 50 de Hagi, dacă aveam 50 de organizaţii ca a lui Hagi, aveam şi jucători de fotbal. Există acest TAS, este acel TAS care nu a citit cele două foi ale lui Răducan la Sydney. Eu atunci am descoperit miracolul, că s-au dus la laborator 50 de mililitri şi s-au întors 100. Şi acelaşi TAS a vrut să fie Solomon şi a zis «ia medalia şi i-o dăm tot unei românce, dar ea poate să mai concureze». Din asta nu a înţeles nimeni nimic. Însă se pare că acest TAS a devenit în ziua de azi Mecca şi lumea când are o problemă se duce la TAS”, a declarat Ţiriac la patinoarul Telekom Arena din Otopeni.