Cum explică Horia Tecău eşecul neaşteptat din primul meci disputat la Turneul Campionilor de la Londra

Tecău a explicat ce a mers şi ce nu în jocul său şi al lui Jean-Julien Rojer, dar şi care a fost momentul culminant al întâlnirii pe care au pierdut-o cu 6-1, 6-7 8-10.

”Rezultatul este dezamăgitor, dar până la urmă ne-am bucurat de această experienţă. Deşi am jucat agresiv, în acele momente de presiune maximă n-am reuşit să facem ce trebuie. Dar, ca să ajungem la minge de meci a trebuit să servim agresiv, cu a doua minge, şi să avem un procentaj mare pe primul serviciu. Deci, nu-mi pot reproşa prea multe.Oportunitatea cea mai mare am ratat-o în setul al doilea, când era patru egal şi 15-40, iar noi am ratat oportunitatea de a face break şi de a servi pentru meci.Este clar că, per total, tenisul nostru n-a fost la nivelul la care vrem noi să fie, dar, chiar şi aşa, tot am fost la o minge de meci. Luăm părţile pozitive şi mergem mai departe”, a spus Horia Tecău, în exclusivitate pentru Digi Sport.