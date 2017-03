Cu cine s-a certat Vasile Turcu: a primit ameninţări cu moartea prin telefon

După o perioadă în care a investit în echipa de handbal a clubului Dinamo, vasile Turcu a inrat în anturajul grupării de fotbal şi a fost acţionarul ehcipei vreme de 7 ani, din 2004 până în 2011. Din această postură, el a intrat în conflict cu numeroşi oameni de fotbal şi cu suporterii echipei din „Ştefan cel Mare“, pe care i-a numit drogaţi şi vagabonzi.

Turcu a fost un aprig contestatar al antrenorului Dario Bonetti, pe care suporterii îl apreciau foarte mult. În momentul în care italianul a fost îndepărtat de la echipă, suproterii i-ar fi trimis msaje de ameninţare pe telefon şi unii chiar l-au apelat direct: „Am fost sunat de un individ care mi-a us că o să îmi omoare familia şi că va fi un idol printre suporteri, o să primească mâncare la puşcărie toată viaţa“.

În 2008, el a intrat într-un conflict şi cu actualul acţionar majoritar de la Dinamo, Ionuţ Negoiţă, care oferise o primă de 30.000 de dolari după un meci cu Steaua: „Băi băiatule, tu eşti un papagal. Ai ieşit prin presă, la mişto, cu prime pentru jucători. Eşti un simplu partener, eu m-am născut şmecher şi am tras mult până să ajung conducător. Chiar nu avem nevoie de banii tăi”.

El a fost certat şi cu fostul antrenor Mircea Rednic: „El nu face antrenamente pe ploaie ca să nu-şi strice coafura. Rednic are caracter zero, i-am dat bani împrumut şi nu mi-a dat niciodată înapoi. L-am prins cu banii din comisioane“.

În 2010, Turcu avea o dispută aprigă cu Iuliu Mureşan, preşedintele de la CFR Cluj: “Toată viaţa lui a mâncat doar slană ardelenească. Şi, din acest motiv, i s-a mărit prea mult burta, iar cocoşelu’ i s-a micşorat. A rămas prea mic. Aşa că acum n-are ce face şi mai dă doar din limbă!”.