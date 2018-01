Cu ce rămâne Halep după săptămâna Shenzen: „A transmis un avertisment rivalelor înainte de Australian Open!“

Simona Halep a început sezonul 2018 în stil de mare campioană! Constănţeanca s-a impus la Shenzen şi a reuşit să câştige un trofeu din postura de lider mondial, ceea ce ultima oară îi ieşise Serenei Williams.

Finala împotriva sportivei cehe Katerina Siniakova, locul 47 WTA, s-a disputat în condiţii cu totul speciale. Pentru că vremea nefavorabilă nu a permis desfăşurarea partidei pe arena centrală din Shenzen, organizatorii au decis să mute meciul într-o sală aflată în acelaşi complex. Condiţiile au fost însă modeste: n-au intrat decât câţiva oficiali şi spectatori, iar partida nu a putut fi transmisă la televizor. Simona şi-a văzut de treabă chiar şi în aceste împrejurări triste, reuşind să îşi adjudece finala împotriva Katerinei Siniakova, scor 6-1, 2-6, 6-0. După o jumătate de oră de odihnă, Simona a intrat din nou pe teren şi s-a impus la dublu, alături de Irina Begu, după o finală cu perechea Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numărul 1, scor 1-6, 6-1, 10-8, într-o oră şi trei minute.

Entuziasmată pentru cele două succese, Simona Halep a fost generoasă cu organizatorii şi nu s-a plâns de condiţiile de joc. „A fost OK indoor, aici aveţi dotări foarte bune şi aţi fost pregătiţi pentru toate scenariile. Nu contează prea mult unde joc, îmi plac şi arenele mari, dar şi cele mici. Mi-am adus aminte de momentele de la juniori, a fost o zi minunată, mai ales că am câştigat ambele trofee “. Spectatorilor şi telespectatorilor nu le-a căzut bine totuşi soluţia aleasă de organizatori. ”Sunt puţin uluit, nu ştiu cum se poate accepta aşa ceva de către WTA. Dacă organizezi un turneu de asemenea anvergură, trebuie să ai la dispoziţie o sală în care... Muţi meciul în sală, dar trebuie să ai condiţii pentru spectatori şi pentru televiziune. Nu înţeleg cum de s-a acceptat o asemenea formulă şi cum de nu au protestat jucătoarele şi WTA. Dar asta a fost”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

„Cel mai bun tenis al meu“

Lăsând la o parte condiţiile de joc, rămân totuşi cele două trofee ale Simonei. La simplu, ea a câştigat a 16-a cupă a carierei, ia la dublu este pentru prima dată când se impune într-o competiţie a WTA. „A fost un meci foarte bun la simplu, a fost dificil, bineînţeles, pentru că a trebuit să jucăm în interior, dar voiam să fiu concentrată. În setul doi eram prea nervoasă, agitată, şi nu m-am putut concentra pe jocul meu, dar în al treilea am încercat să îmi fac jocul şi am făcut-o destul de bine. A fost o săptămână foarte bună, am jucat cel mai bun tenis al meu aici la Shenzhen, m-am simţit bine şi victoriile fac ca săptămâna să fie una specială”, a spus Halep.

A transmis un avertisment rivalelor

Victoriile Simonei Halep au fost consemnate şi în presa internaţională. „Numărul 1 mondial şi-a început în mod ideal anul. Simona Halep a câştigat turneul de început al sezonului, dominând-o pe deţinătoarea titlului la Shenzhen, Katerina Siniakova. Disputat pe un teren acoperit (diferit faţă de cel prevăzut iniţial) şi nedifuzat din cauza schimbării locului, meciul nu a fost cursiv, cu nouă break-uri şi cu seturi în sens unic (6-1, 2-6, 6-0). Românca s-a impus în urma unui set în care adversara ei a dispărut din joc (şase puncte câştigate în total). La o săptămână de Australian Open, Halep arată că este în formă. Ea caută în continuare primul trofeu de Grand Slam, dar nu a strălucit niciodată cu adevărat la Melbourne, unde a suferit două eliminări în primul tur (sferturi de finală, cel mai bun rezultat)", a scris L’Equipe.



"Halep se reafirmă ca numărul 1 mondial la Shenzhen", a titrat Marca. "Simona Halep, numărul 1 mondial din luna octombrie, vrea să-şi păstreze domnia cât mai lung posibil. Ea a demonstrat asta în prima săptămână din noul an, la Shenzhen, învingând-o pe Katerina Siniakova în finală", a adăugat marca.com.



"Numărul 1 mondial, Simona Halep, a transmis, sâmbătă, un avertisment rivalelor de la Australian Open, învingând-o în trei seturi pe Katerina Siniakova pentru tilul de la Shenzhen", a notat AFP.





Se desparte temporar de Irina Begu

Victoria din finală a perechii Simona Halep – Irina Begu a adus primul titlu WTA la dublu pentru jucătoarea din Constanţa. Totuşi, Simona se va concentra la Melbourne doar pe proba de simplu, aşa cum e şi normal, iar Irina Begu va face pereche cu Monica Niculescu la primul Grand Slam al anului.

"Cu siguranţă o să mai jucăm şi la alte turnee, am jucat şi la Madrid în 2017 şi am ajuns până în semifinale. Depinde foarte mult de Simona, e numărul 1 WTA, e normal să se concentreze mai mult pe simplu. Eu joc mai mult dublu, iar atunci când are timp şi vrea să jucăm vom încerca să o facem. E special să joci cu o româncă, mai ales care este numărul 1 mondial. Eu şi Simona ne ştim de când eram nişte copile. Pentru mine e mai uşor să joc cu ea, ne-am distrat foarte mult jucând la dublu", a afirmat Begu.

"Mă bucur că am putut-o ajuta pe Irina şi am reuşit să câştigăm. Bineînţeles că ea a jucat mai bine din nou, la fel cum a făcut-o şi în semifinale, dar cred că am făcut o echipă bună şi am bătut două jucătoare de dublu foarte bune, ceea ce înseamnă mult", a spus Halep.

Traseul Simonei Halep la Shenzen

Turul 1 Nicole Gibbs 6-4, 6+1

Optimi Ying Duan 3-6, 6-1, 6-2

Sferturi Aryna Sabalenka 6-1, 6-2

Semifinale Irina Begu 6-1, 6-4

Finală Katerina Siniakova 6-1, 2-6, 6-0

Trofeele Simonei Halep

Jucătoarea din Constanţa a jucat până acum 28 de finale la simplu, a câştigat 16 şi a pierdut 12. Într-un clasament al tenismenlor aflate în activitate este pe locul nouă la numărul de trofee şi pe locul opt după numărul de finale jucate. Primele tenismene în aceste topuri sunt Serena Williams, Venus Williams şi Maria Şarapova. Cele 16 cupe ale Simonei Halep sunt:

2018: Shenzhen

2017: Madrid

2016: Madrid, Bucureşti, Montreal

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2014: Doha, Bucureşti

2013: Nurnberg, s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

A depăşit-o pe Henin la bani

Simona Halep n-a ascuns niciodată că idolul ei este belgianca Justine Henin, fost lider mondial în WTA acum 15 ani. Dacă la capitolul performanţelor, Simona mai are de acumulat, Henin câştigând 43 de turnee WTA, dintre care 7 de Grand Slam, la cel al sumelor strânse din tenis ea a depăşit-o după victoria de la Shenzhen.

Simona avea 20.736.025 dolari câştigaţi din tenis, iar la Shenzhen a primit un cec în valoare de 163.260 dolari, plus 13.015 la dublu. În total, ea a încasat la Shenzhen 176.235 dolari şi a ajuns la 20.912.260 dolari.

Halep a întrecut-o astfel pe Justine Henin, care a avut câştiguri de 20.863.335 şi a urcat pe locul 15 în ierarhia all-time. Sigur, în avantajul ei este şi faptul că premiile din tenis au crescut mult în ultimii ani, faţă de perioada în care activa Henin.