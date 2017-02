Cosmin Contra a semnat cu Dinamo, dar nu are ca obiectiv calificarea în play-off

Cosmin Contra s-a înţeles cu Dinamo şi va prelua echipa, cel puţin, până în iunie, la finele campionatului. Contra va fi ajutat pe banca tehnică a roş albilor de Jerry Gane, cel care a şi condus antrenamentul de ieri de la Săftica.

Astfel, Cosmin Contra va fi pe banca dinamoviştilor în meciul cu FC Botoşani, din etapa următoare.

"Au fost nişte discuţii de ieri de când am ajuns şi până acum după amiază. Am semnat contractul mai devreme, iar de mâine începem oficial treaba. Am semnat până în vară, n-am vrut să ne legăm unii de alţii pentru foarte mult timp. Aşteptăm mai întâi să vedem cum merg lucrurile, iar din vară vom vedea ce va fi pe viitor.

Nu am o misiune uşoară, dar nu cred că m-am băgat vreodată într-o misiune uşoară. Eu am mare încredere în mine, am încredere în echipă şi sper ca împreună să obţinem rezultate. Cel mai important meci este luni, este o adevărată finală.

Am vorbit cu jucătorii, am încercat să le dau încredere, pentru că vin după două rezultate negative. Le-am spus că sunt jucători buni, dar e nevoie de mai multă implicare în joc, mai multă agresivitate, mai multă ambiţie, iar cu toate acestea lucrurile vor intra în normal. Eu voi încerca să câştig toate meciurile şi să revenim la forma de la începutul sezonului, când era nea Ando, adică să câştigăm meci de meci.

A fost un vis pentru mine să antrenez Dinamo. E clar acest lucru. Am jucat la Dinamo, au fost momente frumoase şi clar că îmi doream să antrenez echipa. Acum este un moment delicat la echipă, au fost discuţii dificile, dar îmi doresc să ajut Dinamo să treacă peste acest moment greu. Îmi doresc să ajungem în play-off, dar nu mi-a impus nimeni niciun obiectiv. Antrenorul îşi stabileşte obiectivul" , a declarat Cosmin Contra pentru Dolce Sport.

Cosmin Contra, 41 de ani, a mai antrenat pe Alcorcón, Guangzhou R&F, Getafe, Petrolul, Fuenlabrada şi Poli Timişoara. Ca jucător, Contra a evoluat la Dinamo în perioada 1996–1999 şi are 73 de selecţii la echipa naţională, dar şi 7 goluri marcate.