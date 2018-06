Corespondenţă din Rusia - Cum s-a pregătit Moscova pentru milionul de turişti străini pe care îl aşteaptă

Mult a fost puţin a mai rămas. Decizia istorică luată de FIFA pe 2 decembrie 2010, aceea de a acorda Rusiei organizarea Campionatului Mondial de opt ani mai târziu a ajuns la momentul zero. Pentru prima data în istorie, cea mai mare ţară a lumii găzduieşte un Campionat Mondial. Spun unii, ca parte a mândriei naţionaliste a lui Vladimir Putin, Rusia a investit 7 miliarde de dolari şi a promis o organizare şi un show pe măsură. Va fi interesant de văzut care va fi impactul acestei competiţii pentru viitorul Rusiei, ţinând cont că tot mai multe voci interne, în special cele din tânăra generaţie, îl arată cu degetul pe Putin ca vinovat pentru izolarea pe care o desfăşoară Occidentul faţă de fostul imperiu ţarist.

Putin l-a avertizat de Chercesov

Fostul şi în acelaşi timp, actualul preşedinte al Rusiei tocmai a câştigat însă din nou alegerile prezidenţiale în martie, cu un procent copleşitor, 76 % din voturi, şi cel puţin până în 2024 va fi liderul de la Kremlin. Mare amator de sport, chiar dacă nu neapărat de fotbal, Putin a prefaţat Mondialul din ţară, cu o declaraţie de dragoste pentru o altă naţională decât cea a Rusiei. “Spania are cei mai buni jucători pe toate poziţiile. De aceea a terminat preliminariile neînvinsă. Modul în care a jucat Spania la Mondialul din 2010, din Africa de Sud, a fost pur şi simplu maiestuos. În Brazilia nu au mai repetat isprava de acolo, dar acum au revenit la nivelul de acum opt ani”, a declarant Vladimir Putin acum câteva zile, ţinând şi să le amintească public jucătorilor Rusiei şi antrenorului Cherchesov că mai e puţin şi începe Mondialul şi ar fi cazul să se trezească. Un avertisment decent, dacă ţinem cont că în ultimul an şi jumătate din 15 meciuri jucate, Rusia a câştigat trei, cu Ungaria, Noua Zeelandă şi Coreea de Sud. E sigur însă că nici Putin şi nici omul de rând nu se aşteaptă ca Rusia să câştige Mondialul. S-ar mulţumi probabil cu un parcurs cât mai îndrăzneţ, miza turneului final rămânând totuşi un spectacol organizatoric care să arate lumii întregi Rusia în toată măreţia ei. Tocmai în ideea de a zâmbi prietenos planetei, dar şi pentru a simplifica situaţia, ruşii au scos vizele pentru posesorii de bilete, care, mai mult, pot circula gratis şi liberi între oraşele care găzduiesc partide.

Distanţe mari între oraşe



Distanţele mari dintre oraşe vor fi cumva o problemă la acest Campionat Mondial, dar la fel a fost şi la ultimele două ediţii, Brazilia 2014 şi Africa de Sud 2010, unde, la fel, criticii s-au grăbit să catalogheze un fiasco organizarea turneelor finale, dar la final toată lumea a fost mulţumită. Revenind la distanţe, pentru a preîntâmpina neplăcerile legate de deplasările lungi, multe echipe şi-au stabilit cartierul general în jurul Moscovei, în aşa numita zonă Moscova Oblast sau Podmoskovye. Argentina, Franţa, Germania, Iran, Mexic, Belgia, Peru, Portugalia, Rusia şi Tunisia stau în apropierea capitalei cu aproape 12 milioane de locuitori. Cel mai îndepărtat oraş în care se joacă meciuri este Yekaterinburg, aflat la 1785 kilometri de Moscova, o distanţă similară cu cea dintre Bucureşti şi Frankfurt. Nimeni nu stă însă acolo, cele mai îndepărtate baze sunt cele ale Australiei, Japoniei şi Columbiei, naţionale care au preferat Republica Tatarstanului, undeva lângă Kazan, la 800 de kilometri de Moscova. Ca o curiozitate, naţionala Egiptului a ales să stea la Grozny, în Cecenia, zonă musulmană.

Piaţa Roşie sub asediul sud-americanilor



Dincolo de asta şi de eventualele probleme care pot apărea, Rusia pare pregătită pentru marea sărbătoare a fotbalului. La Moscova, capitala cu 12 milioane de locuitori a ţării, se simte aerul competiţiei. Grupuri de fani veniţi de peste mări şi ţări iau cu asalt zilnic Piaţa Roşie, fluturând steaguri şi strigând numele naţionalei favorite. Cei mai mulţi sunt sud-americani, argentinieni, peruani, columbieni, brazilieni şi mexicani iar zilele acestea spaniola pare a doua limbă vorbită pe străzile Moscovei. Cu engleza sunt aceleaşi probleme semnalate de ani de zile. Doar tinerii o mai rup puţin pe limba lui Shakespeare, marea majoritatea a ruşilor fiind fideli lui Puşkin. Adică, habar n-au nicio boabă de engleză, exceptând-o pe cea a mânilor fluturate în aer. Nu e însă greu să te descurci. Staţiile de metrou şi hărţile turistice au şi denumirea în engleză, internetul funcţionează impecabil în el, voluntarii sunt destul de prezenţi şi săritori. Centrul oraşului, dominat de zidurile Kremlinului, unde sunt şi cam toate obiectivele turistice importante, e bine semnalizat şi organizat, cu semne clare pentru Fan Zone şi cele două stadioane care găzduiec partidle turnuelui final.

Moscova aşteaptă în jur de un million de turişti străini doar pentru meciurile Mondialului. Numărul lor pare mare, dar nu e chiar foarte mare, pentru că oricum Moscova primeşte anual 5,8 milioane de vizitatori străini. Special pentru turneul final, în perioda 2015-2018 au fost construite 101 hoteluri noi, cu 34.000 de locuri de cazare. Preţurile sunt mari, peste 150 euro pe noapte, pentru că Moscova e un oraş scump şi trebuie să ai noroc să găseşte locuri libere la scoruri decente în această perioadă.

Metroul e cel mai ieftin muzeu

Oraşul e scump şi aglomerat şi dacă nu ar exista metroul ar fi probabil haosul în cea mai pură formă a lui. Metroul moscovit transport zilnic opt milioane de călători, trei sferturi din populaţia metropolei apelând la el. Se spune că metroul este şi cel mai ieftin muzeu din Moscova. Asta pentru că majoritatea staţiilor sunt adevărate orele de artă, cu sculpturi, marmură şi mozaicuri impresionante. Metroul străluceşte de curăţenie, are filtre de genul celor de la aeroport şi nişte staţii în care cobori până te plictiseşti, astfel că orice tentativă de a alerga după trenul cu vagoane, cum se obişnuieşte la noi, e inutilă şi imposibilă. O cartelă cu două călătorii costă 110 ruble, aproximativ şase lei. Ieftin pentru nivelul de trai al Moscovei, unde transportul nu te jecmăneşte nici pe taxi sau Uber, ţinând cont că un litru de benzină e undeva pe la 2,5 RON.

Cât priveşte securitatea, nimic nu pare să nu fie la locul lui. Capitala e împânzită de poliţie în special în zonele aglomerate. Nu ştiu dacă neapărat din cauza ameninţărilor gen ISIS, care au postat pe internet tot felul de mesaje războinice, sau pentru a preîntimpina şi posibilele incidente dintre fanii participantelor şi în special dintre englezi şi ruşi, care s-au bătut ca-n filme acum doi ani la Euro 2016, având de împărţit poliţe de o viaţă. Conform statisticilor, în Rusia sunt ucişi anual de două ori mai mulţi oameni decât în SUA şi e a cincea ţară ca grad de risc pentru jurnalişti, după Irak, Filipine, Siria şi Afganistan, dar statistica momentan n-a atacat pe nimeni.



Mondial pe patru fusuri orare

Din cauza distanţelor, Mondialul se va desfăşura pe patru fusuri orare. Cel a Moscovei este identic cu Bucureştiul, Samara are o oră în plus, Yekaterinburg două ore în plus, în vreme ce Kalinigrad, oraş din vechea Prusie, mărginit de Polonia, Lituania şi Marea Baltică, fără legătură terestră cu ţara mama, este cu o oră în minus, fiind aliniat orei Europei Centrale.



4 meciuri sunt programate patru meciuri este sâmbătă 16 iunie, când se joacă partidele: Franţa – Australia (13.00), Argentina – Islanda (16.00), Danemarca – Peru (19.00) şi Croaţia -Nigeria (22.00)

