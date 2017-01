Corespondenţă de la Melbourne - Victorie cu sacrifiu pentru Sorana Cîrstea. Românca a povestit ce trebuie să facă zilnic pentru a putea juca tenis

Sorana Cârstea, numărul 78 WTA, atrecut uşor în primul tur de rusoaica Irina Kromaceva, scor 6-2, 6-1, revenind cu succes la un turneu de Grand Slem. La discuţia pe care am avut-o după meci, Sorana a venit ţinând o pungă mare de gheaţă, sub hanorac, pe umărul drept şi a povestit ce trebuie să facă pentru a mai juca tenis.

"Din păcate, după problemele pe care le-am avut, sunt nevoită să fac şi altceva în afară de antrenamente. Practic, după fiecare şedinţă de pregătire sau meci ţin gheaţă la umăr şi fac exerciţii, cam o oră. Apoi, încă o oră fac tratament fizioterapeutic. Procedurile astea durează mai mult decât şedinţa de pregătire, dar le respect cu sfinţenie. Am stat un an şi jumătate departe de teren şi ştiu că singura mea şansă de a mai juca tenis este ceea de a mă ţine de acest tratament. Sunt extrem de disciplinată în ceea ce priveşte recuperarea şi întreţinerea în cazul umărului drept", a povestit Sorana.

Ea a mărturisit că tot ce i s-a întâmplat în ultimii ani a fost o lecţie de viaţă. "Acum pur şi simplu mă bucur că pot juca tenis. Nu mai am nicio aşteptare, vreau doar să pot juca. Aş fi vrut să am mintea de acum în urmă cu 4-5 ani. Au fost momente în care am crezut că mi se cuvine ceva. Eram la un Grand Slem şi dacă treceam un tur ziceam aaa, doar un tur... Acum mă bucur ca un copil de orice succes. Când am venit la Melbourne radiam de fericire, chiar m-a întrebat antrenorul ce am. Anul trecut am lipsit. eram în Brazilia la nişte turnee ITf şi aproape că plângeam. E foarte dificil pentru un sportiv să accepţi momentul în care corpul nu te ajută să-ţi îndeplineşti un obiectiv", a mai spus Cârstea.

Sorana a explicat şi ce strategie a abordat în pregătiri: "M-am pregătit pe zgură o perioadă, pentru a avea mai multă consistenţă în lovituri. Pe zgură schimburile de mingi sunt mai lungi. Apoi am trecut pe hard şi am exersat serviciul. Chiar am schimbat puţin tactica serviciului. Momentan sunt mulţumită. nici nu mă gândesc la ce va fi. Habar nu am cu cine o să joc în turul următor, nu-mi fac niciun plan, veau doar să fiu pe teren, pentru că după atâţia ani de tenis am simţit ce înseamnă să nu poţi juca şi m-a afectat foarte tare"

Adevărul la Australian Open 2017 - proiect susţinut de Aqua Carpatica