Cine minte? Serena Williams o acuză pe Maria Şarapova că a publicat multe lucruri neadevărate în cartea ei

Americanca şi rusoaica sunt poate cele mai mari rivale din istoria tenisului, ele având o relaţie rece şi în afara terenului. Şarapova a spus nu o dată să Serena a fost deranjată de ascensiunea ei, care îi pune aîn pericol americancei supremaţia în tenis, ea publicând o serie de întâmplări şi în cartea auto-biografică pe care a lansat-o. Înaintea duelului de azi, Serena a reacţionat şi a punctat, spunând că mare parte din ce scrie acolo reprezintă lucruri false."M-am bucurat ca un fan şi m-am bucurat pentru ea când a apărut cartea, iar apoi am văzut că în mare parte era despre mine. OK, nu mă aşteptam să citesc o carte despre mine care în mare parte nu era adevărată. Nu ştiam că s-a uitat atât de mult spre mine şi că am fost o parte atât de importantă a carierei ei", a spus Serena Wiliams.