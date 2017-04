Cine este alpinistul român care va încerca să urce pe Everest fără oxigen suplimentar. Niciun român n-a reuşit până acum asta

Justin Ionescu se întoarce pe Everest după ce prima sa expediţie, în aprilie - iunie 2015, a fost oprită de cutremurul ce a afectat întreaga regiune. Şi de data aceasta, ascensiunea se va face în stil sportiv, fără folosirea de oxigen suplimentar.

Expediţia se va desfăşura pe faţa sudică a masivului Everest în perioada aprilie - iunie, având ca punct de plecare capitala Nepalului, Kathmandu, şi urmând ruta Lukla - Namche Bazaar - Everest Base Camp. Aclimatizarea, esenţială fiecărei ascensiuni la altitudini mari, se va realiza pe Vf. Island Peak, 6.189 metri.

Ionescu nu este singurul sportiv român ce va încerca să atingă în primăvara aceasta Everestul. Timişoreanul Horia Colibăşanu va pleca, în data de 8 aprilie, cu aceeaşi destinaţie. Acesta va aborda faţa nordică a masivului, prin Tibet, împreună cu partenerul său, germanul Ralf Dujmovits.

Ambii alpinişti români au la activ mai multe expediţii reuşite pe vârfuri de peste 8.000 metri, fără folosirea oxigenului suplimentar.



• Doar 4 alpinişti români au ajuns până acum pe Everest, niciunul fără oxigen extra;

• Conform Himalayan Database, din 1953, 4.469 persoane diferite au urcat Everestul de 7.646 de ori; doar 2,5% au făcut-o fără oxigen suplimentar;

• 641 dintre ascensiuni au avut loc în 2016, 442 pe partea sudică şi 199 pe cea nordică. Doar 5 dintre acestea nu au folosit oxigen suplimentar.

• Everestul are peste 60 de milioane de ani vechime, se înalţă cu aprox. 25mm/ an, iar vârful său este la graniţa dintre Nepal şi Tibet. Temperatura poate ajunge la -62° C, dar în fiecare lună mai curenţii de aer ce se deplasează spre nord fac ca vântul să se liniştească şi temperatura să crească, astfel încât să fie posibilă atingerea vârfului. Această perioadă este numită „fereastra de vârf”. Există una similară în luna noiembrie.