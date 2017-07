CFR Cluj a învins campioana FC Viitorul, scor 2-0, în etapa a doua a Ligii I. Boli a trimis mingea în propria poartă

Au marcat Urko Vera '17 şi Boli '82 (autogol).

1-0: Urko Vera a înscris cu un şut din şapte metri, după o centrare a lui Deac.

În minutul 25, un alt gol al lui Vera a fost anulat pentru henţ.

2-0: Boli a trimis mingea în propria poartă de la marginea careului, presat de Bokila.

La finalul partidei, tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat că elevii săi au făcut un joc slab, astfel că trebuie făcută o analiză serioasă.

„Felicit CFR. Noi am lăsat de dorit, inexplicabil. Din păcate am făcut un meci slab. N-am ce să comentez pentru că practic nu am făcut nimic ca să putem comenta.

Trebuie să ne strângem şi să vedem ce putem face. Din păcate unii erau cu ce am făcut anul trecut astăzi. Când ai atitudinea pe care am avut-o noi în seara asta trebuie să faci o analiză serioasă", a spus Hagi la Digi Sport.

El a precizat că la golul anulat al lui Veraa fost henţ, iar la autogolul lui Boli de vină a fost Rîmniceanu: A fost henţ. Punct. (...) Greşeala lui Rîmniceanu, că era cu faţa, nu a lui Kevin Boli".





Dan Petrescu: „E o victorie pe merit”