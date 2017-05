CFR Cluj a ieşit din insolvenţă. Fosta campioană poate juca din nou în Europa din sezonul 2018-2019

”S-a pronunţat în şedinţă publică judecătoarea şi am ieşit din insolvenţă. Era o situaţie normală, anormal e ce s-a întâmplat înainte. Înainte de 10 martie nu mai existau creditori, nu mai exista masă credală. S-a făcut dreptate şi am ieşit şi la timp, pentru că trebuia să ieşim până pe 31 mai”, a spus Iuliu Mureşan, la ”Digi Sport Matinal”.

”Pentru noi este un mare succes, e un moment istoric pentru club. Am făcut deja nişte transferuri şi mai avem nişte jucători. Am luat 4 jucători deja. Luăm şi jucători de U21. Deac e jucătorul nostru şi aşa va rămâne. Am luat deja un jucător pentru U 21. Vasile Miriuţă va rămâne antrenorul CFR-ului”, a mai spus Mureşan, la Digi Sport.



În urma acestei decizii, CFR va putea juca din nou în cupele europene din sezonul 2018-2019.