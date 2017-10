CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş 0-0! Fanii i-au cerut demisia lui Dan Petrescu. „Poate unii dintre suporteri sunt plătiţi“

CFR Cluj riscă să piardă poziţia de lider după ce a făcut doar 0-0 pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaş. Meciul a fost unul modest, remarcându-se doar insistenţa jucătorilor din Gruia de a cere lovituri de pedeapsă.

Fluierul de final al arbitrului a adus apostrofările tribunei la adresa lui Dan Petrescu, antrenor căruia i s-a cerut demisia în urma seriei de rezultate proaste: eliminare din Cupă, trei etape cu doar două puncte strânse şi niciun gol marcat.

Dan Petrescu: „Adversarul a făcut antijoc, dar şi-a făcut treaba. Noi am avut două penaltyuri clare, unul era şi cu eliminare. E al treilea meci în care suntem viciaţi de arbitri. Am încercat, am băgat toţi jucătorii de atac pe care i-am avut în lot, dar degeaba. I se strigă demisia şi lui Zidane, nu contează, poate unii dintre suporteri sunt plătiţi. Eu n-am de ce să demisionez, doar cei de aici pot să mă dea afară“.

CFR: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Boli, Camora - Hoban (Omrani '61), Djokovic - Al. Păun, Nistor, Moutinho (Coman '61) - Urko Vera (Balde '73). Antrenor: Dan Petrescu

Gaz Metan: Greab - M. Constantin, L. Cristea, De Vriese - Zderic, Danci, Mitic (Neagu '52), Buşu - Buziuc (Popovici '62), Olaru (Manole '82)- Golubovic. Antrenor: Cristian Pustai

Jucătorii echipei CFR Cluj au intrat pe teren cu un banner pe care scria: "Nu uitaţi! #Colectiv".