Becali, dezlănţuit după ce Hagi a câştigat titlul: „Suntem campioni! Nu vreau să mă cert cu naşul, dar mă duc la TAS!“

"Suntem sută la sută campioni. O să fim campioni, o să vedeţi. Ce dezamăgire? Asta-i situaţia din punctul meu de vedere: noi suntem campioni, aşa scrie regulamentul. Nu depinde de mine. Mesajul meu pentru Hagi este următorul: Nu vreau să fac nicio polemică, e naşul meu, nu mă cert nici pentru 200 de campionate cu el, numai că dreptatea trebuie făcută şi regulamentul trebuie respectat. Dacă la TAS spune da, au dreptate ei, o să-i strâng mâna şi o să-I felicit. Până acum oricum merită, este o minune ce a făcut, dar asta nu înseamnă că trebuie să cedăm. Felicitări, dar în opinia mea noi suntem campionii", a spus Becali.

El a precizat că nu ştie dacă Laurenţiu Reghecampf va rămâne la echipă şi a menţionat că important este că echipa va juca în preliminariile Ligii Campionilor. "Am trecut prin mari emoţii, slavă Domnului că am ajuns aici. Oricum jucăm Liga Campionilor, asta este foarte important. Ce a fost până astăzi, au fost tot felul de regii ca să-mi încurajez echipa, astăzi la revedere cu trufia şi mândria, deşi în opinia mea noi suntem campionii. Gică nu are de ce să se supere. Nu contează premierea, contează ce spune TAS", a adăugat Gigi Becali.

După încheierea meciurilor din play-off, echipele calificate în cupele europene vor intra astfel în competiţie, în sezonul 2017-2018:

Viitorul - Campioana României în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, pe traseul campioanelor;

FCSB - Vicecampioana României în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, pe traseul non-campioanelor;

Dinamo - Ocupanta locului 3 în Liga I în turul al treilea preliminar al Ligii Europa;

CSU Craiova şi Astra Giurgiu în turul al treilea preliminar al Ligii Europa sau în turul al doilea preliminar al Ligii Europa, în funcţie şi de rezultatele din Cupa României, ambele echipe fiind calificate în semifinale;