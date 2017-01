Becali a ales! Cum se va numi echipa lui Gigi şi ce palmares va deţine

FC Steaua Bucureşti îşi va schimba denumirea în FC Star Bucureşti. Noul club “fură” din palmaresul Stelei înfiinţate în 1947 cinci titluri de campioană, 2 Cupe ale României şi o semifinală de Cupa UEFA.

Gigi Becali s-a recunoscut învins în disputa cu Armata şi admite că va fi nevoit să respecte decizia Curţii de Apel din 21 decembrie, care a hotărât că gruparea din Liga I nu are dreptul de a mai folosi “denumirile <Steaua>, <Steaua Bucureşti> sau a unor semne similare în activitatea comercială, inclusiv în cuprinsul denumirii comerciale şi în special în competiţiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice formă, în înscrierile în asociaţiile şi federaţiile sportive.”.

Dacă iniţial se gândise să îşi denumească echipa FC Sportiv Becali, omul de afaceri din Pipera a decis să ţină seama de sfaturile lui Dumitru Dragomir, care i-a sugerat să schimbe numele în Star Bucureşti. „Ce, joacă marca sau sigla? Dacă joacă în Ligă cu Bayern, vine lumea ca la balamuc la meci! Lumea vine după performanţă, nu după nume! La Rapid s-a înghesuit cineva cînd a fost gata şi s-a dus? Să-i schimbe numele, să îi zică Fotbal Club STAR Bucureşti în loc de Steaua, că tot dracu’ ăla e!”.

După două săptămâni de reflecţie, Gigi Becali a hotărât să meargă pe mâna lui Dumtiru Dragomir. "Acea hotărâre întâi trebuie motivată, iar apoi mai sunt 30 de zile. Deci mai durează 3-4 luni de zile până când va fi pusă în aplicare. Apoi, UEFA nu are ce să spună, că şi după ce se pune în aplicare se schimbă numele şi gata. N-o să mai fie Steaua, o să fie Star", a declarat Becali la Sport.ro.

Aşadar, până la finalul acestui campionat FC Steaua Bucureşti va deveni FC Star Bucureşti, echipă înfiinţată practic în 2003, şi care are în palmares cinci titluri de campioană a României. Schimbarea denumirii ar putea îndepărta şi ultimii suporteri care au mai rămas fideli grupării lui Gigi Becali, care oricum a înregistrat în acest sezon cifre dezastruoase. Totul a culminat cu partida de acasă cu ACS Poli Timişoara, meci la care au asistat 540 de spectatori pierduţi pe o arenă cu o capacitate de 100 de ori mai mare. Din vechea gardă a fanilor stelişti, o parte dintre aceştia l-ar putea urma pe Marius Lăcătuş în proiectul lansat alături de Clubul Sportiv al Armatei şi care prevede promovarea succesivă a ehcipei din eşaloanele inferioare până în Liga I.

Singura variantă prin care Gigi Becali ar putea păstra sigla Steaua este să ajungă la un acord cu Armata, plătind o sumă de bani pentru folosirea însemnelor, însă cele două părţi nu dau niciun semn de înţelegere.

FRF şi LPF, somate de Armată

Locotenent-colonel de justiţie Florin - Costel Talpan, şeful compartimentului juridic al CSA Steaua Bucureşti, cere FRF şi LPF să pună în aplicare decizia Curţii de Apel Bucureşti şi să înlăture denumirea Steaua din orice document legat de gruparea lui Gigi Becali. “Dacă până în prezent, FRF şi LPF, au dat dovadă de rea credinţă şi nu au dorit să pună în aplicare deciziile anterioare, acum în schimb vor fi obligate să pună în aplicare decizia Curţii de Apel Bucureşti cu nr. 989/21.12.2016 deoarece nu mai există societatea cu numele SC Fotbal Club Steaua Bucureşti S.A., Oficiul Naţional al Registrului Comerţului fiind obligat la efectuarea radierii elementelor <Steaua Bucureşti> din cuprinsul denumirii comerciale. Mai mult decât atât, se vor face culpabili de nerespectarea unor hotărâri judecătoreşti. Nu cred că reprezentanţii FRF şi LPF sau reprezentanţii ONRC doresc să li se atragă răspunderea penală", ameninţă Talpan.



Ce deţine Steaua Bucureşti

21 de titluri de campioană a României

20 de Cupe ale României

4 Supercupe ale României

Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei

Ce va deţine Star Bucureşti

5 titluri de campioană a României

2 Cupe ale României

2 Supercupe ale României

Semifinalistă a Cupei UEFA