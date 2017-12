ANALIZĂ Nimic pentru nimeni! Naţionala de fotbal încheie un an în care sunt greu de identificat elemente pozitive

Declinul este mai mult decât evident, dar problema nu ţine de faptul că actuala generaţie nu se ridică la nivelul celei lui Hagi sau Popescu, ci mai degrabă că, lucrurile pozitive devin, pe zi ce trece, din ce în ce mai puţine.

Dincolo de problemele administrative şi de presiunea constantă la care este supusă FRF, o analiză a strict ceea s-a întâmplat la echipa naţională, ne arată că anul acesta s-a bătut efectiv pasul pe loc. Într-un fel, nici n-ar avea cum să fie altfel, din moment ce proiectul Daum 2018 a devenit Contra 2020, deşi noi ne aflăm încă în 2017. Cert e că între munca fostului selecţioner, Christoph Daum, şi a celui nou, Cosmin Contra, sunt foarte puţine punţi de legătură, ba din contră. Dar nici primul, nici celălalt, n-au reuşit să scoată pentru echipa naţională un fotbalist despre care să se poată spune, fără teama de a greşi, că e un câştig cert în 2017. Dintre fotbaliştii promovaţi anul trecut, Benzar a confirmat că e cea mai bună soluţie pe postul de fundaş dreapta, iar Răzvan Marin că poate fi o soluţie viabilă pe care să te bazezi la mijloc. Rotariu, Ivan sau Ţîru, promovaţi anul trecut de Daum, nu intră în discuţie cu cei doi, fiind la momentul actual pierduţi undeva pe drum.





Budescu şi Grozav, pe plus

Dintre debutanţii de anul acesta, Băluţă pornise promiţător sub comanda lui Daum, având trei apariţii consecutiv, dar de la venirea lui Contra a bifat doar şapte minute, fiind ţinut pe bancă inclusiv la ultimele două amicale, cu Turcia şi Olanda. Nici Mihai Bălaşa, căpitan la FCSB, jucător de 22 de ani, cu patru sezoane în Italia, nu şi-a găsit loc în primul 11 al tricolorilor, decât ca soluţie de avarie. A jucat de două ori ca fundaş dreapta, nicidecum ca fundaş central, postul său de bază. Şi asta în contextul în care perechea lui Chiricheş, titular indiscutabil şi singurul integralist al anului, a fost reprezentată, pe rând, de Săpunaru, Toşca, Moţi şi Dragoş Grigore.

Naţionala se bazează foarte mult în continuare pe Mihai Pintilii, fotbalist de 33 de ani, harnic şi disciplinat, dar cu rol mai degrabă distrugător decât constructiv. Lângă el, Contra l-a readus pe Ovidiu Hoban, un alt veteran, care în decembrie face 35 de ani, şi pe care Daum nu a mizat niciun minut în cele nouă luni de mandat din acest an. Ca noutăţi, în mandatul lui Contra există însă două plusuri sesizabile. L-a determinat pe Budescu să-şi arate valoarea şi la naţională şi l-a readus pe Gicu Grozav, fotbalist foarte talentat, pe care Daum s-a bazat în tot mandatul său numai 30 de minute.



Şi în 2017 continuă dilema în privinţa a doi jucători de bază la echipele lor de club, dar care par total schimbaţi la echipa naţională. Primul este Florin Andone, fotbalist cu 21 de meciuri la naţională şi un singur gol marcat. Şi care bifează al doilea an consecutiv fără a marca pentru tricolori. Nici Eric Bicfalvi nu-şi face loc în primul 11, deşi în acest sezon este, după Keşeru, cel mai bun marcator român din străinătate, cu cinci goluri înscrise pentru Ural. Anul acesta nici Bogdan Stancu n-a contat prea mult la naţională, deoarece a fost mai mereu accidentat atunci când au fost acţiuni la lot.

Unde este Adi Popa?

Ce se mai poate spune despre naţionala anului 2017? Spre exemplu, că un jucător precum Adi Popa a dispărut aproape definitiv din circuitul naţionalei. Popică, acum rezervă la Reading, a bifat doar 22 de minute anul acesta la naţională. Dintre fotbaliştii cu experienţă, nici Maxim, Găman, Moţi sau Latovlevici nu stau mult mai bine, cu menţiunea că Moţi, chiar dacă nu joacă este o prezenţă constantă în lot.



E greu de spus care este linia actualei naţionale, preluată de Contra de la Daum. Neamţul a dat impresia că vrea să întinerească echipa şi că n-a avut niciun chef să facă pe psihologul pentru Budescu ori Alibec. Contra lasă de înţeles că se bazează pe orice fotbalist, indiferent de vârsta din buletin, vezi revenirile lui Dragoş Grigore ori Hoban, dar şi că e dispus să înghită capriciile celor de la care poate scoate totuşi ceva pentru naţională. Ca şi atitudine, nu există termen de comparaţie. Sub comanda lui Guriţă, echipa a arătat mult mai bine, şi acesta chiar e un plus, dar limitele din punct de vedere al exprimării pe gazon au rămas cam aceleaşi. Naţionala arată în continuare modest şi nu mai este o echipă care să impună respectul adversarilor. Chiar şi aşa însă, tricolorii se bucură de sprijinul constant al publicului, fapt care uneori mai dezleagă împleticitele trasee către poarta adversă.

Trei ani fără gol cu capul

Naţionala României bifează un record negativ în privinţa golurilor înscrise după lovituri de cap. S-au împlinit trei ani de la ultima asemenea reuşită. Pe 14 noiembrie 2014, Paul Papp înscris în poarta Irlandei de Nord, după o centrare a lui Sânmărtean. De atunci, România a mai înscris 39 de goluri, dar niciunul cu capul. Din păcate, la poarta noastră, este festival în fiecare an, în 2017, spre exemplu, adversarii marcând de cinci ori după astfel de lovituri. Un procentaj de aproape 50% ţinând cont că România a înacasat în acest an 11 goluri.

Veteranul Hoban şi mezinul Ivan

În 2017, România a avut doi selecţioneri, Christoph Daum primele 5 meciuri, Cosmin Contra ultimele 4

Din cele 6 meciuri susţinute pe teren propriu, trei le-am jucat la Bucureşti şi alte trei la Cluj-Napoca

Au fost folosiţi 38 de jucători

Cele mai multe meciuri, de fapt singurul care a jucat toate cele 810 minute, a fost Vlad Chiricheş

Trei jucători cu câte două goluri: Bogdan Stancu, Gheorghe Grozav şi Constantin Budescu

16 dintre jucători au provenit de la cluburi autohtone: Benzar, Pintilii, Alibec, Hanca, Ganea, Băluţă, Ţîru, Budescu, Hoban, Ioniţă, Bălaşa, Deac, Bancu, Ţucudean, Niţă, Tănase

Cei 38 au provenit de la 25 de cluburi, 6 interne şi 19 din străinătate: Astra, CFR Cluj, Dinamo, Steaua, CSU Craiova, Viitorul, respectiv Anderlecht, Betis, Brugge, Bursaspor, Deportivo La Coruna, Fiorentina, Karabükspor, Kayserispor, Krasnodar, Ludogoreţ, Mainz, Nantes, Napoli, Reading, Al-Sailiya, Standard Liège, Terek, Ural, Watford

Opt jucători au fost debutanţi: Hanca, Ganea, Băluţă, Ioniţă, Bălaşa, Bancu, Ţucudean, Niţă



Alexandru Băluţă (foto) şi Ciprian Deac, primul marcând chiar la meciul de debut, s-au aflat la primele lor goluri



Cel mai vârstnic dintre jucătorii folosiţi a fost Ovidiu Hoban, născut la 27.12.1982, iar cel mai tânăr, Andrei Ivan, născut la 04.01.1997

Debutantul Alexandru Ioniţă II a jucat cele mai puţine minute, doar 11

Deac a revenit în echipa naţională după 6 ani

Un singur jucător a luat cartonaş roşu, Cristian Ganea

14 jucători au fost avertizaţi cu „galben”, Mihai Pintilii de cele mai multe ori, în 4 meciuri

Luându-i doar pe cei care au avut peste 5 apariţii (peste jumătate), media de vârstă a acestora este de 26,4

Statistică: romaniastats.wordpress.com



România în 2017

26.03.2017 Cluj-Napoca: ROMÂNIA – DANEMARCA 0-0 prel.CM

10.06.2017 Varşovia: POLONIA – ROMÂNIA 3-1 (1-0) prel.CM

13.06.2017 Cluj-Napoca: ROMÂNIA – CHILE 3-2 (1-2) amical

01.09.2017 Bucureşti: ROMÂNIA – ARMENIA 1-0 (0-0) prel.CM

04.09.2017 Bucureşti: MUNTENEGRU – ROMANIA 1-0 (0-0) prel.CM

05.10.2017 Ploieşti: ROMÂNIA – KAZAHSTAN 3-1 (2-0) prel.CM

08.12.2017 Copenhaga: DANEMARCA – ROMÂNIA 1-1 (0-0) prel.CM

09.11.2017 Cluj-Napoca: ROMÂNIA – TURCIA 2-0 (1-0) amical

14.11.2017 Bucureşti: ROMÂNIA – OLANDA 0-3 (0-0) amical

Bilanţ: 9 meciuri, 4 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 11-11

6 meciuri au fost în cadrul preliminariilor CM (bilanţ 2. 2. 2. 6-6)

3 meciuri au fost amicale (bilanţ 2. 0. 1. 5-5)

în 3 partide România nu a marcat, iar în alte 3 nu a primit gol



Jucători folosiţi în 2017:

9 meciuri - Chiricheş

8 meciuri – Stanciu, Fl. Andone

7 meciuri - Pintilii

6 meciuri - Tătăruşanu, Benzar, Toşca, Chipciu

5 meciuri – Răzvan Marin, Grozav, Cr. Ganea

4 meciuri – Keşeru, B. Stancu, Hanca, Băluţă, Budescu

3 meciuri - Săpunaru, Alibec, Ivan, Pantilimon, Bicfalvi, Dr. Grigore, Hoban

2 meciuri – Latovlevici, Rotariu, Maxim, Moţi, Găman, Bălaşa, Deac, Ţucudean, Torje

1 meci - Ţâru, Adi Popa, Al. Ioniţă, Bancu, Fl. Niţă, Fl. Tănase



Marcatori:

Budescu, B. Stancu, Grozav – 2 goluri, Deac, Stanciu, Keşeru, Băluţă, Maxim -1 gol



Două decenii fără România (foto - 1998, meciul cu Tunisia)

Au ajuns în premieră la Mondiale echipe precum: China (2002), Togo, Angola, Trinidad Tobago, Ucraina (2006), Slovacia (2010), Bosnia (2014), Islanda, Panama (2018)

Am fost egalaţi în topul all-time al prezenţelor la CM de: Camerun, Nigeria, Portugalia

Am fost depăşiţi în topul all-time al prezenţelor la CM de: Chile, SUA, Polonia, Paraguay, Olanda, Coreea de Sud

Echipe din Europa care nu s-au calificat niciodată la un Mondial: Albania, Andorra, Liechenstein, Luxemburg, Kosovo, Belarus, Azerbaidjan, Kazahstan, Armenia, Letonia, Lituania, Finlanda, Feroe, Gibraltar, Cipru, Estonia, Georgia, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, San Marino

Echipe care nu s-au mai calificat dinaintea României: Ţara Galilor (1958), Israel (1970), Ungaria, Irlanda de Nord (1986)

Echipe care nu s-au mai calificat din 1998: România, Austria, Bulgaria, Norvegia, Scoţia

Am schimbat de 10 ori selecţioneri: Victor Piţurcă (1998-1999), Emeric Ienei (2000), Ladislau Boloni (2000-2001), Gheorghe Hagi (2001), Anghel Iordănescu (2002-2004), Victor Piţurcă (2005-2009), Răzvan Lucescu (2009-2011), Victor Piţurcă (2011-1014), Anghel Iordănescu (2014-2016), Christoph Daum (2016 – 2017), Cosmin Contra (2017 – prezent).

La echipa naţională au evoluat peste 250 de jucători

Torje, peste Sabău, Adi Ilie şi Belodedici



Cu excepţia lui Lobonţ, în acest moment, cel mai selecţionat fotbalist român este Gabriel Torje, care a ajuns la 56 de meciuri pentru România. Folosit la ultimele amicale ale tricolorilor, Torje a reuşit să-i depăşească în topul all-time pe Sabău, Adrian Ilie şi Belodedici, deşi performanţele sale sunt departe de ce au realizat aceşti trei mari fotbalişti. Anul acesta, în topul fotbaliştilor cu peste 50 de meciuri la naţională a intrat şi Vlad Chiricheş, care a trecut peste fotbalişti importanţi în ierarhia din toate timpurile, trecând peste Dobrin, Liţă Dumitru, Răducioiu, Dudu Georgescu sau Ţicleanu.