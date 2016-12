ANALIZĂ Au început să joace: stranierii români primesc încredere, Chiricheş şi Andone sunt premianţii finalului de an

În „cuvântarea” de final de an, preşedintele FRF Răzvan Burleanu a ţinut să-i remarce pe cei doi jucători din străinătate. "Fotbalul românesc încheie anul pe linia de plutire. Am avut în prima parte a anului euforia calificării la Euro 2016, iar din vară am început să ne mai temperăm la performanţele naţionale. Pe de altă parte, avem premise pentru rezultate mai bune, dacă privim spre tinerii de talent care au intrat în circuitul echipei naţionale, precum Benzar, Marin sau Rotariu, sau spre jucătorii români care au început să confirme în campionate puternice, precum Andone şi Chiricheş. La nivel de cluburi am avut câteva prestaţii spectaculoase la nivel european, dar mergem mai departe la primăvară doar cu o echipă, deci din nou suntem încercaţi de un entuziasm ponderat", a afirmat Burleanu într-un mesaj video postat pe site-ul FRF.

Într-adevăr, Vlad Chiricheş şi Florin Andone sunt premianţii finalului de an, în ceea ce-i priveşte pe stranieri. Fundaşul lui Napoli a făcut uitat statutul de eternă rezervă, a bifat nouă prezenţe în campionat (opt ca titular), iar accidentarea sa din meciul cu Fiorentina îi dă bătăi de cap antrenorului Maurizio Sarri. Acesta speră ca românul să se refacă până la prima partidă a anului viitor, cea cu Sampdoria de pe 7 ianuarie.

Cât despre atacantul lui Deportivo la Coruna, acesta a lăsat în urmă primele 10 etape, în care n-a dat niciun gol, punctând de şase ori în ultimele şase runde. Andone a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al lunii noiembrie de la Deportivo şi pe numele său ar fi apărut o ofertă din Anglia, de la Sunderland: “Depor este un club care a pariat pe mine, mi-a oferit toată dragostea şi este alături de mine în momentele grele. Mă simt minunat aici. Pentru mine este cel mai bun club din lume. Nu mă interesează să joc în Premier, ştiu că sună ciudat. Îmi place mult aici şi dacă vrea cineva să mă transfere trebuie să plătească o grămadă de bani. Este imposibil să plec de aici, 99,9 la sută", a spus Andone. Din păcate, atacantul a ratat partida de cupă cu Betis, ultima a anului pentru Depor, tot din cauza unei accidentări.

Avem şi trei lideri

Dintre cei 17 stranieri care au fost convocaţi la ultimele acţiuni ale echipei naţionale, trei încheie anul pe primul loc. E vorba de Cosmin Moţi şi de Claudiu Keşeru, de la Ludogoreţ, echipă care are patru puncte avans faţă de Levski Sofia şi un meci mai puţin jucat, şi de Ovidiu Hoban, de la Hapoel Beer Sheva, formaţie ce domină campionatul israelian, având şapte lungimi în faţa celor de la Maccabi Tel Aviv.

Laude pentru Chipciu

În Belgia, Alexandru Chipciu şi Nicolae Stanciu sunt pe locul doi, la două puncte de liderul Brugge. Anderlecht a câştigat luni cu 2-0 pe terenul lui Charleroi, iar Alex Chipciu, schimbat în minutul 88 chiar cu Stanciu, a contribuit la primul gol. Cu o medie de 12 kilometri pe meci, Chipciu e apreciat pentru capacitatea sa de a alerga tot meciul, iar cotidianul belgian Le Derniere Heuere scrie că antrenorul lui Anderlecht începe să creioneze echipa de la fostul fotbalist al Stelei.

Lor le merge prost

Există şi stranieri care nu îşi mai găsesc locul în vestiarul echipelor pe care le reprezintă acum. Costel Pantilimon nu are loc de Gomes la Watford şi pare că, oricât de bine s-ar pregăti, timpul său nu mai vine. Pentru Panti s-a vorbit în aceste zile despre un posibil transhfer chiar la Anderlecht, la echipa lui Stanciu şi Chicpciu. Alex Maxim, în schimb, ar veni chiar în Anglia la divionara secundă Leeds United. Mijlocaşul român alternează evoluţiile sale de la Stuttgart şi pare că o schimbare de aer ar face bine ambelor părţi. În fine, Eric Bicfalvi ţine lanterna roşie în Rusia, cu Tom Tomsk, iar Dragoş Grigore e pe locul 11 din cele 14 echipe care evoluează în primul eşalon al Qatarului.

Fotbalist Echipă Cât a jucat în campionat

Ciprian Tătăruşanu Fiorentina 100%

Costel Pantilimon Watford 5%

Vlad Chiricheş Napoli 50%

Cosmin Moţi Ludogoreţ 55%

Dragoş Grigore Al Sailiya 100%

Valerică Găman Karabukspor 31%

Iasmin Latovlevici Karabukspor 100%

Ovidiu Hoban Hapoel Beer Sheeva 47%

Eric Bicfalvi TomTomsk 88%

Nicolae Stanciu Anderlecht 71%

Alexandru Chipciu Anderlecht 71%

Alexandru Maxim Stuttgart 94%

Andrei Prepeliţă FC Rostov 59%

Bogdan Stancu Genclerbirligi 62%

Florin Andone Deportivo 100%

Claudiu Keşeru Ludogoreţ 89%

Gheorghe Grozav Terek Groznîi 94%

Procentul reprezintă numărul de partide jucate în campionat (ca titulari sau rezerve) raportat la totalul jocurilor.

Cei 17 stranieri au fost convocaţi penrtru dubla cu Polonia şi Rusia