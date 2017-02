Şumudică, apel disperat către patronul clubului Astra: ce i-a cerut lui Niculae pentru ca echipa să scrie istorie

Iar Marius Şumudică şi-a adus aminte de războiul pe care îl are cu patronul Ioan Niculae şi cu omul acestuia, Petre Buduru.





Ultimul, preşedinte al Comitetului Director, spusese că nu e nicio pierdere pentru Astra, dacă Şumudică nu se va mai agita pe bancă în timpul meciurilor, având în vedere că, atunci când s-a agitat, echipa a luat şi patru goluri.





„Îl contrazic pe domnul Buduru. Şumudică, atunci când s-a agitat, a luat campionatul, a luat Supercupa, iar acum am bătut liderul. M-am agitat să fac şi 2-2 cu Genk, şi m-am agitat şi am bătut şi West Ham la Londra, şi m-am agitat şi la Plzen, şi la Viena, şi cu Roma. Şi ia uite unde e Astra aşa, cu agitatul ăsta de Şumudică“, a afirmat tehnicianul campioanei. El îşi doreşte o apropiere de patronul Niculae, chiar dacă la ordinul acestuia, Astra i-a dat o amendă de 40.000 de euro lui Şumudică, părţile fiind acum într-un litigiu.





„Eu cu domnul Niculae am mai avut trei-patru clinciuri şi ne-am împăcat până la urmă, pentru că niciunul dintre noi nu e ranchiunos. Eu îl rog pe această cale şi fac un apel la dânsul, ştiu că el se bucură de rezultate. Nu trebuie să dea ochii cu Şumudică, mai am trei luni de contract, dar să vină la echipă pentru restul meciurilor din această perioadă. Am avea şanse mai mari să ne calificăm în Liga Europa şi ar însemna istorie. Dacă dânsul e foarte puternic şi Şumudică e foarte bun, de ce să nu ne urcăm în aceeaşi barcă şi să vâslim? Eu am încheiat securea războiului“, a adăugat antrenorul Astrei.