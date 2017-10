Şarapova ne răsuceşte cuţitul în rană! Rusoaica a destăinuit care a fost cel mai plăcut moment de la revenirea în tenis

Rusoaica nu a rupt gura târgului şi a câştigat un singur turneu, pe cel de la Tianjin, dar nu acesta este cel mai plăcut moment al ei de când s-a întors în tenis. Din păcate, cea mai frumoasă amintire a Mariei este victoria de la US Open, împotriva Simonei Halep.

"Victoria din meciul cu Simona Halep de la US Open este cea mai frumoasă amintire pe care o am din acest an. A fost un moment emoţionant. A fost dificil să revin din punct de vedere fizic, în plus a contat şi nivelul mental, iar acel moment a fost foarte important", a spus Şarapova la Moscova, acolo unde a fost eliminată în primul tur.

Din fericire pentru Simona, ea a reuşit să-şi ia revanşa destul d erepede pentru acea înfrîngere şi a eliminat-o pe Şarapova la Beijing, consemnând prima ei victorie contra rusoaicei, după şapte înfrângeri.