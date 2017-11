Încă un abuz sexual recunoscut în lumea sportului: „Ani în şir am fost silite să păstrăm tăcerea“

Tripla campioană olimpică Gabby Douglas a declarat că a fost abuzată sexual de Larry Nassar, fostul medic al lotului feminin de gimnastică artistică al Statelor Unite. Ea este a treia membră a echipei ''Fierce Five'' care cucerea aurul în 2012 la Jocurile Olimpice de la Londra abuzată de Nassar, după Aly Raisman şi McKayla Maroney.

Gabby Douglas, care săptămâna trecută a fost criticată pentru faptul că a pus pe seama femeilor o parte din răspundere în evitarea hărţuirii sexuale, şi-a cerut scuze din nou pentru remarcile sale, adăugând că şi ea a fost abuzată de Nassar, aflat în prezent în închisoare, aşteptându-şi sentinţa, după ce a pledat vinovat pentru acuzaţii federale de pornografie infantilă.



Î''Ar fi ca şi cum am spune că din cauza felului în care eram îmbrăcate a fost vina noastră că am fost abuzate de Larry Nassar. Nu mi-am împărtăşit public experienţele şi alte întâmplări deoarece ani de zile am fost silite să păstrăm tăcerea, iar unele lucruri au fost extrem de dureroase'', a scris Douglas pe instagram.