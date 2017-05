În prag de puşcărie, Mitică Dragomir "toarnă" tot: "Banii din fotbal s-au dus în campania prezidenţială din 2014" Lista politicienilor implicaţi în afacere

Fostul şef al Ligii de Fotbal, Mitică Dragomir, a făcut dezvăluiri incendiare duminică seară în emisiunea lui Silviu Mănăstire la B1 Tv. El a vorbit despre banii din vânzarea mai multor jucatori de fotbal, dar şi a drepturilor tv către un off shore din Malta. “Toţi banii s-au dus în conturi offshore” şi mai apoi şi în campania electorală prezidenţială din 2014.

Mitică Dragomir a susţinut, conform flux24.ro, că s-ar fi văzut cu fostul şef al SRI, George Maior, după ce ar fi fost implicat în dosare penale deoarece nu dorea să renunţe la şefia Ligii Profesioniste de Fotbal.

Era deja ambasador şi a venit şi mi-a spus: Se curăţă unii pe alţii acum şi se detensionează totul, susţine Dragomir că i-ar fi spus Maior.

Întrebat care era relaţia dintre grupul Ponta – Oprea – Udrea şi Gino Iorgulescu, Mitică Dragomir a răspuns că aceştia au fost cei care au vândut jucători de fotbal şi au încasat banii fără a da cluburilor.

“Banii s-au dus în conturile lui Olăroiu din Cipru, conturi offshore. A fost un proces care a început bine, dar s-a oprit brusc”, a declarat Dragomir.

El a spus că drepturile de televiziune s-au vândut de către Ligă de Fotbal condusă de Gino Iorgulescu către un consorţiu controlat de Arpad Paskany, dar a susţinut că este mai interesant cum Digi a cumpărat mai apoi aceste drepturi via Malta.

Contractul a fost atribuit fără licitaţie şi fără garanţii bancare.

Aceasta ar fi fost una din mizele înlocuirii lui Dragomir de la şefia Ligii cu Gino Iorgulescu, apropiatul lui Victor Ponta.

Afacerea drepturilor tv a fost la aceea vreme de 170 milioane de euro.

Comisionul din afacere este de 4 milioane de euro pe an timp de 5 ani. Unii importanţi şi-au luat comisioane. Aici mă opresc, a susţinut Mitică Dragomir.

În afacerea lui Paskany era şi Vasile Dîncu, dar nu ştiu dacă a luat şi comisionul. Să verifice oamenii care se pricep, dar eu aşa am auzit, a susţinut Mitică Dragomir.

Era vorba de o companie înregistrată în paradisul fiscal din Malta.

Iar mai apoi acest off shore a vândut drepturile către Digi/ RCS&RDS.

Dumitru (Mitică) Dragomir a mai afirmat că Grupul de la Cluj după ce Victor Ponta nu a fost ales preşedinte şi mai ales datorită faptului că în campania fostului premier s-au băgat sume mari de bani s-ar fi rupt deoarece s-ar fi certat pe bani.

S-au certat de la bani. Ioan Rus care era om important acolo a văzut lăcomia astora şi s-a retras. Bănuiesc că şi George Maior d-aia a dat-0 cotită că lăcomia ăstora era prea mare, a precizat Dragomir.

Arpad Paskany îmi spunea că o să iasă Ponta, că totul o să fie bine, trebuie să contribuim şi noi la campanie. După aceea s-au dus în Dubai, mi-a confirmat Sebastian Ghiţă. Multe lucruri s-au făcut prin Cosmin Olăroiu. Pe Gigi Becali l-au sunat să nu mă voteze pe mine (n.red- la şefia Ligii de Fotbal), ci pe Gino Iorgulescu, a mai susţinut Dragomir.

În afacere ar fi fost implicat şi Gabriel Oprea care l-a chemat pe Ioan Niculaie de la Astra.

Vroiau să pună mâna pe fotbal. În special pe galerii. A fost o gândire cred a serviciilor secrete, a mai declarat fostul şef al Ligii.

Dragnea şi Ponta au fost la un hotel din Bucureşti cu preşedinţii de cluburi promitându-le amnistie fiscală dacă votează cu Gino Iorgulescu la şefia Ligii, a mai susţinut Dragomir.

Gino Iorgulescu a lucrat în trecut cu Victor Ponta la echipa Naţional şi erau în relaţii apropiate.

Cei doi au fost acuzaţii de Dragomir că au vândut jucătorii echipei, iar dosarul ar fi fost oprit la DIICOT.

Banii s-au dus în conturile lui Cosmin Olăroiu din Cipru, iar procesul a fost întrerupt deoarece a intervenit Ponta, a mai precizat fostul preşedinte al Ligii.

Mitică Dragomir l-a acuzat şi pe fostul ministru PSD al Economiei, Constantin Niţă, că ar fi fost implicat în afacere.

Sursa: nasul.tv