VIDEO Prins în căruciorul cu rotile. Calvarul prin care e nevoit să treacă un tânăr cu dizabilităţi locomotorii care vrea să se deplaseze prin Bucureşti

Concret, experimentul a fost făcut pornind de la povestea lui Alexandru Badea, un tânăr de 24 de ani, care locuieşte în Bucureşti şi care a fost implicat într-un accident rutier pe drumul naţional DN73A, între localităţile Pârâul Rece şi Râşnov, în urma căruia a rămas cu traumatism vertebro-medular la nivelul T2-T4.

„Pe înţelesul tuturor, mi-am pierdut orice simt în afară de anumite senzaţii de durere,arsuri,furnicături,amorţeli şi posibilitatea de a mişcă orice parte a corpului de la piept în jos”, spune Alexandru Badea pe pagina lui de Facebook.

„După accident am fost internat la Spitalul Bagdasar-Arseni unde am stat două luni şi 3 săptămâni. După investigaţii, doctorii au hotărât că nu am nevoie de operaţie şi orice ameliorare a bolii o voi avea numai prin multă recuperare care presupune kinetoterapie şi fizioterapie, ceea ce am şi făcut după externare, două sau trei săptămâni pe luna în diferite spitale de recuperare. După 8 luni am refăcut un RMN pentru a vedea în ce stare sunt. Atunci am primit cea mai proastă veste, fractură se marise iar măduva era secţionată aproape complet. Atunci am realizat că am nevoie de operaţie neapărat aşa că am început să bat la uşile spitalelor din Bucureşti şi să trimit documente prin ţară pentru a mă opera dar peste tot am primit cam acelaşi răspuns’nu te operăm pentru că îţi facem mai mult rău decât bine şi oricum nu mai ai nici o şansă de vindecare. După aceste încercări mi-am dat seama că trebuie să plec în afară ţării pentru a vedea dacă mai am vreo şansă de vindecare sau nu”, a completat tânărul.

Internauţi: „Sper ca imaginile să ajungă în şedinţa de lucru a celor responsabili”

Reacţiile celor care au văzut clipul pe Youtube nu au întârziat să apară. „Pe cât de dezastruoasă e infrastructura Bucureştiului, pe atât de doritori să te ajute au fost oamenii, care m-au impresionat profund. Sper ca imaginile acestea să ajungă în şedinţa de lucru a celor responsabili, care bagă mereu mâna la borcanul cu miere doar ca să-şi umfle burţile şi să-şi întreţină neamurile până la a zecea spiţă”, a comentat un tânăr.