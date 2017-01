Nutriţionist: Detoxifierea organismului după sărbători este obligatorie. Ce recomandă medicii

În consecinţă, consumul ridicat de legume şi fructe este indicat nu doar pentru adulţi, ci şi pentru copii, care ar trebui să evite dulciurile şi produsele cu mulţi aditivi alimentari.



„Bolile care sunt ascunse ies la iveală cu prilejul exceselor, aşa cum se întâmplă de sărbători. Un exces alimentar substanţial poate solicita aşa de mult pancreasul încât un diabet poate deveni vizibil. E bine ca, timp de câteva zile, să curăţăm organismul de reziduuri. Ce e rău în această perioadă e că scăpăm de Crăciun şi o luăm de la capăt cu Anul Nou, deci organismul este agresat de două ori, motiv pentru care trebuie să acţionăm în dublă cantitate: şi cu dieta, şi cu mişcarea”, a explicat, pentru „Adevărul”, profesorul Constantin Ionescu-Târgovişte, diabetolog şi nutriţionist.



„Oameni suntem, iar mâncarea este o mare provocare în această perioadă, cu atât mai mult cu cât se adaugă şi factorul emoţional. Marea majoritate aşa îşi motivează hiperconsumul, prin faptul că e sărbătoare. În primul rând, dacă e Paşte, ar trebui consumate produse specifice. La noi, însă, se face abuz de drob, de ciorbe şi de salate cu maioneză. La acestea se adaugă desertul şi alcoolul şi aşa apar problemele digestive”, a arătat şi profesorul Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române.



Eliminarea zahărului procesat şi a sucurilor, o soluţie



În consecinţă, medicii recomandă, pe lângă consumul de fructe şi legume, eliminarea zahărului procesat şi a băuturilor carbogazoase din dieta zilnică, dar şi consumul de alimente bogate în zinc, vitamina C şi D3 şi probiotice.



„Putem cumpăra o varză, o tocăm, adăugăm mărar şi stoarcem o lămâie, aşa facem cea mai bună curăţare a organismului. Ţesutul adipos acţionează pe principiul buretelui în această perioadă, el acumulează foarte rapid, de aici şi kilogramele în plus care apar după mesele bogate de sărbători”, a completat nutriţionistul.



De regulă, la început de an, cei care fac excese reuşesc să se „îmbogăţească” cu două sau chiar trei kilograme, motiv pentru care este nevoie să se acţioneze imediat, apreciază specialiştii.



„Ceea ce s-a depus ieri poţi da jos cu destul de multă uşurinţă în următoarele zile. Dacă acele kilograme rămân însă restante, ele devin o problemă. Prin urmare, după o perioadă de consum în exces, efortul făcut trebuie să fie şi el mai mare. Din păcate, magazinele sunt în continuare pline de diverse produse ambalate cât mai frumos care îi fac să saliveze nu doar pe adulţi, ci mai ales pe cei mici”, a punctat profesorul Ionescu-Târgovişte.



„Consumul în exces de produse procesate, care conţin toxine peste limită, nu numai că atrage după sine kilograme în plus şi discomfort fizic şi psihic, dar ne dă o stare generală de lipsă de energie şi vitalitate. Imediat după Sărbători este momentul să acţionăm şi să trecem la o dietă naturală, care să ne ajute să eliminăm toxinele din organism. De ani de zile, mulţi oameni au început să consume păstura (polenul fermentat în condiţii naturale în stup - n.r), care este unul dintre cei mai buni detoxifianţi la ora actuală”, a completat şi Ovidiu Bodea, şeful unei companii de produse apicole din România.



Cât de eficientă este „pâinea albinelor“ în detoxifiere



Potrivit acestuia, se recomandă cel puţin o linguriţă de păstură amestecată cu miere pe zi persoanelor care au colesterorul din sânge ridicat, care au afecţiuni hepatice şi ale tubului digestiv, care suferă de ateroscleroză, precum şi persoanelor care au probleme circulatorii.



„Pâinea albinelor”, aşa cum este cunoscută conţine zaharuri simple, vitamina A, B, C, E şi K, acid lactic enzime şi minerale. Ea este utilă inclusiv copiilor, şi ei numărându-se printre cei care pot avea probleme de sănătate în urma sărbătorilor de la trecerea dintre ani.



„În prezent, suntem în vârful unei piramide nefaste în care tentaţia e foarte mare. La copil, curiozitatea e mare, dar mâncatul din curiozitate nu înseamnă mâncat din necesitate. Este îngrijorător că tot mai mulţi micuţi ajung să aibă probleme cu greutatea, iar aici trebuie să intervină părinţii şi să le explice cât de dezavantajos este consumul de alimente în exces şi cele bogate în coloranţi”, a punctat profesorul Constantin Ionescu-Târgovişte.



Alimentele care curăţă organismul



Specialiştii susţin că deşi toate fructele favorizează detoxifierea, cele mai benefice sunt citricele, kiwi, papaya, piersicile, mango, pepenele verde şi strugurii negri. În ceea ce priveşte legumele, cele care fac minuni sunt anghinarele, ardeii graşi, sfecla, varza roşie, morcovii, conopida, castraveţii şi dovleacul. Şi seminţele pot fi de ajutor în această perioadă: lucerna, năutul, lintea sau seminţele încolţite de floarea-soarelui pot ajuta, la rândul lor, la detoxifiere.