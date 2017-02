Medici: Cerem Primăriei un milion de euro pentru al doilea bloc operator şi nouă pentru restul secţiilor de la Colentina

„Am cerut bani pentru suplimentarea numărului de posturi la asistente, infirmiere, bracardieri. Sunt 16 asistenţi în loc de 43, cinci brancardieri în loc de şapte, cinci medici în loc de şapte sau opt. Nu am primit niciodată un leu pentru orele suplimentare. Vrem oameni cu care să lucrăm. Unii stau chiar 36-40 de ore în spital, sunt asistente care pleacă acasă plângând, pentru că una singruă trebuie să îngrijească chiar şi 30 de bolnavi. De aceea propun Primăriei Bucureşti să aloce un milion de euro cu care să realizăm şi cel de-al doilea bloc operator, dar nu înainte ca să fie alocate nouă milioane de euro pentru reabilitarea secţiilor colegilor noştri", a declarat Dorin Bică, neurochirurg la Spitalul Colentina, într-o conferinţă de presă.



În clinica de neurochirurgie au fost operaţi, în primul an, o sută de bolnavi, 300 în al doilea, iar, pentru 2017, medicii şi-au propus 600 de cazuri.



Medicii Gobej şi Bică erau rezidenţi la Paris în 2014, când au fost contactaţi de fostul manager Bogdan Andreescu pentru a realiza o secţie de neurochirurgie.



„I-am spus managerului că vom veni, dar cu condiţia să facem o secţie, dar am pus mai multe condiţii: una, anestezistul să fie în sală la ora 8.00, să ne lase să facem o secţie exact aşa ca la Paris. În nouă luni de zile de la discuţie aveam secţia. Am plecat la Paris cu gândul de a reveni. Vreau să lucrez la Colentina să dezvolt secţia împrună cu colegii mei, avem o relaţie excelentă cu toţi colegii. Tot respectul pentru domnul profesor Dan, care mi-a dat 10 la examenul de cardiologie", a spus Ionuţ Gobej.



Potrivit medicului, Administraţia Spitalelor ar fi trimis spre aprobare luni un număr de posturi pentru Secţia de Terapie Intensivă, fapt ce ar putea duce la deblocare situaţiei.



„Costurile pe anul trecut ale secţiei de neurochirurgie au fost 1.892.706 lei, iar valoarea realizată a fost de 2.997.136 lei. Toţi colegii mei din spital sunt modele de profesionalism şi fac cu toţii sacrificii la fel ca şi noi, uneori chiar mai multe pentru a-şi desfăşura activitatea deşi funcţionează în condiţii anormale. Eu şi doctorul Bică nu am primit niciodată un leu pe nicio oră suplimentară. Este un lucru foarte important, foarte uşor de probat. Cât despre noi, nu ne interesează nici pe viitor să primim ore suplimentare: voluntariatul este o chestiune care ţine de individ şi care nu poate fi impus. Aşadar, colegii mei, care formează echipa din punctul meu de vedere, este de neconceput ca ei să fie voluntari. Mi se pare absolut anormal, mi se pare o situaţie care nu se poate perpetua pe termen lung. Şi mi se pare o situaţie care creează premisele distrugerii unei iniţiative cum este cea de neurochirurgie în Colentina", a mai spus Gobej.



Neurochirurgul Dorin Bică a spus că, dacă Primăria Capitalei va acorda secţiei de Neurochirurgie milionul de euro cerut, banii vor fi folosiţi atât pentru deschiderea celei de-a doua săli de operaţii, cât şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor pentru pacienţi.



„Cred că, în ciuda unei legi, pentru că există legislaţie, există posibilitatea să facem aceste plăţi (n.r. orele suplimentare). Colaborarea cu colegii mei din Colentina a fost excelentă de fiecare dată. Nu am absolut niciun dubiu asupra faptului că ei muncesc extraordinar de mult, ştim foarte bine asta, cât muncesc, poate că mai mult decât noi. Îmi doresc tot binele din lume pentru ei şi să facă treaba în continuare profesionist aşa cum şi-au făcut-o şi până acum şi noi o să încercăm să facem treaba aceasta pe secţia noastră. Neurochirurgia, anul trecut, a adus un profit de 300.000 de euro spitalului. Faptul că există şi neurochirurgie în acest spital aduce de fapt în realitate bugetului spitalului în plus câteva milioane de euro. Propun Primăriei Bucureşti să ne ajute cu această problemă, să ne ofere un milion de euro. O să ne ocupăm personal să deschidem cea de-a doua sală, să fie impecabilă, dar nu înainte de a oferi colegilor noştri sumele de care au nevoie. M-am gândit, aşa, estimativ, la nouă milioane de euro pentru celelalte secţii care se pare că au fost defavorizate. Drept urmare, pentru Primăria Bucureşti 10 milioane de euro sunt o nimica toată şi ştim cu toţii asta. Ce facem dacă primim milionul? O să deschidem a doua sală şi o să facem upgrade secţiei în ceea ce priveşte confortul pacienţilor", a mai spus Bică.



La rândul ei, sefa secţie ATI I, Lelia Iliescu, a spus că această secţie a dus spitalului o creştere cu 17 la sută a bugetului în ansamblu.



"Secţia ATI I asigură servicii de specialitate pentru 16 paturi de terapie intensivă pentru care trebuie să se asigure continuitate 24 din 24 cu preluarea pacienţilor critici din secţiile Medicală, Cardiologie, Reumatologie, Hematologie, Pneumologie, Urologie, Diabet, Gastroenterologie, Boli profesionale, neurologie, dermatologie. Cerinţa mea este de scoatere la concurs a posturilor deficitare, promisiune oferită de doamna manager, de reprezentantul ASSMB şi de către domnul secretar de stat în Consiliul Medical de ieri (luni, n.r.) şi de rezolvare a tuturor problemelor medicale legate de buna funcţionare a secţiei mele, astfel încât situaţia să revină la normal şi să ne putem trata pacienţii aşa cum putem noi cel mai bine şi să le acordăm întreaga noastră atenţie", a spus Iliescu.



Ea a precizat că a primit bani pentru orele suplimentare efectuate.



„Eu pot spune că am primit ore suplimentare. Nu cerem mai departe aşa ceva, înţelegem că s-a dat o nouă ordonanţă 250, nu vrem ore suplimentare. Vrem oameni, să asigurăm două ture-trei ture şi să ne facem în siguranţă actul medical. Nu vrem ore suplimentare, vrem angajarea personalului conform normativului ATI, atât", a spus şefa secţiei ATI.



Întrebaţi ce salarii au, medicii au spus că, la început, 1.700 de lei, apoi 1.900 de lei , iar acum 3.400 de lei plus bonusuri. La Paris, ca rezidenţi, aveau peste 2.000 de euro, iar cu gărzi ajungeau şi la 4.000 de euro pe lună.



Medicii nu se tem de o evaluare a unei echipe externe de neurochirugi, aşa cum a anunţat Consiliul Medical. "Nu mi-e frică de nicio evaluare externă. Nu vrem demiterea actualului manager. Vreau normalitate", a spus Bică.



Medicul neurochirurg Ionuţ Gobej ar putea primi de la Consiliul Disciplinar un avertisment sau chiar i s-ar putea desface contractul de muncă, a declarat, luni, directorul medical al Spitalului Colentina, Rodica Olteanu, în urma şedinţei Consiliului Medical, care a analizat situaţia existentă în unitatea sanitară.



Medicul Gobej declarase că managerul interimar, Silvi Ifrim, a redus personalul Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă, iar în aceste condiţii se pot face intervenţii chirurgicale doar până la ora 15.00.



Gobej a mai spus că managerul ”nu poate îndeplini în continuare aceastp funcţie, pentru că nu este competent, nu este moral" şi că, pentru Ifrim, binele pacienţilor ”reprezintă o lozincă".



Consiliul Medical al Spitalului Clinic Colentina a anunţat că declaraţiile doctorului Gobej sunt "neadevărate şi conţin nejustificat şi neetic atac la persoană".